دي دي مصر تطلق خدماتها في طنطا والمنصورة

أطلقت شركة “دي دي” مصر، منصة تكنولوجيا التنقل، خدماتها في مدينتي طنطا والمنصورة في ظل ما تتمتع به المدينتان من أنشطة اقتصادية مختلفة تتطلب توفير خيارات تنقل مرنة وآمنة وبأسعار معقولة مع إمكانات ومزايا هائلة للركاب والسائقين على حد سواء.

وقال يوان هاو صن، المدير العام لشركة دي دي مصر، في بيان، “نهدف من خلال نشر خدمات “دي دي” في المنصورة وطنطا، باعتبارهما مدينتان مهمتان في مصر، دعم الأنشطة الاقتصادية المتنوعة وهو ما يمكن شركة دي دي من تقديم خدماتها بشكل قوي يوفر خيارات تنقل مختلفة وبأسعار مناسبة، كما يمكن أن يخلق وجود دي دي في المنصورة وطنطا فرصاً اقتصادية لسكان المدينتين من خلال توفير مصدر دخل إضافي للسائقين، وهو ما يؤدي بدوره لتوفير فرص كسب جديدة تعزز الاقتصاد المحلي في هذه المدن”.

وأوضح “صن” أن المدينتين تمثلان أيضاً مراكز نقل إقليمية، تربط مختلف المدن والقرى المجاورة، مشيراً إلى أن تواجد خدمات شركة دي دي يساهم في تواجد شبكة تنقل قوية، تقدم لسكان المدينتين والمسافرين وسائل انتقال متميزة بين مختلف المناطق في المدينتين.

وتابع “تعد كل من المنصورة وطنطا مركزاً لعدد من الجامعات والمؤسسات التعليمية البارزة، ما يعكس وجود طلب ثابت من الطلاب على خدمات التنقل والرحلات القصيرة داخل المدينتين، وهو ما تستهدف دي دي توفيره عبر خدمات التنقل المختلفة التي تتيحها”.

وأضاف أن الكثافة السكانية في مدينتي المنصورة وطنطا تتطلب زيادة احتياجات التنقل، لذا يمكن أن تساهم خدمات “دي دي” في تحسين وسائل التنقل الحضري من خلال توفير خيارات نقل موثوقة ومريحة، فضلا عن المساهمة في نظام بيئي أكثر كفاءة للنقل.

وتوفر منصة “دي دي” القائمة على التطبيقات التكنولوجية المتقدمة ميزة تنافسية في المدن التي تكون فيها خيارات النقل التقليدية أكثر انتشارا. فمن خلال تقديم خدمات سهلة الاستخدام، تتيح دي دي للأفراد العمل بدوام جزئي أو بدوام كامل والاستفادة من حلول النقل الحديثة والفعالة.

عن شركة دي دي

هي منصة تكنولوجيا التنقل الرائدة تقدم مجموعة كبيرة من الخدمات عبر التطبيقات الرقمية وذلك في عدة أسواق حول العالم مثل آسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية وأفريقيا. تشمل خدمات النقل التشاركي، وسيارات الأجرة، والتوصيل وغيرها من أنماط التنقل المشترك بالإضافة إلى بعض حلول الطاقة والمركبات، وتوصيل الطعام، وخدمات الشحن والخدمات المالية داخل المدن.

وتوفر شركة دي دي لأصحاب السيارات والسائقين وشركاء التوصيل فرص عمل والحصول على دخل وفقاً لساعات عمل مرنة. وهي ملتزمة بالتعاون مع صانعي السياسات، والهيئات المعنية بخدمات سيارات الأجرة وصناعة السيارات لطرح حلول لتحديات النقل والبيئة والتوظيف في العالم من خلال استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وابتكار وسائل نقل ذكية محلية.