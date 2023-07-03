دي خيا تحت مجهر النصر

يسعى نادي النصر السعودي لكرة القدم، إلى ضم الحارس الإسباني ديفيد دي خيا المنتهي عقده مع مانشستر يونايتد الإنكليزي للدفاع عن عرينه في الموسم المقبل.

وانتهى عقد دي خيا مع “اليونايتد” نهاية شهر حزيران/يونيو المنصرم حيث كان يتقاضى 473 ألف يورو أسبوعياً.

وليس معروفا بعد إن كان سيوقع دي خيا عقداً جديداً مع الفريق الإنكليزي، خاصة أن إدارة قدمت له عرضا أدنى بكثير مما كان يتقاضاه في عقده المنتهي.

وبحسب تقارير إعلامية إنكليزية فإن “الشياطين الحمر” يريد منح دي خيا (32 عاما) 233 ألف يورو أسبوعيا، ولهذا بدأ وكيل أعمال الدولي الإسباني البحث عن خيارات أخرى.

في المقابل قالت التقارير إن النصر قدم غرضاً يصل إلى 291 ألف يورو أسبوعيا.

وفي حال تمت الصفقة سيلعب الحارس الإسباني إلى جانب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش.

وانتقل دي خيا إلى مانشستر يونايتد عام 2011 مقابل 22 مليون يورو، وفاز مع الفريق بلقب الدوري الإنكليزي الممتاز (مرة واحدة) والدوري الأوروبي.

ويبدو أن مدرب مانشستر يونايتد الهولندي تين هاغ غير متحمس لبقاء الفائز بجائزة أفضل حارس في البريميرليغ الموسم الماضي ضمن تشكيلته، وأوعز إلى الإدارة بالبحث عن بدلاء للحارس الإسباني بعد سلسلة من الأخطاء الجسمية محليا وقاريا.

ومن بين الأسماء المطروحة لخلافته، هناك الهولندي جوستين بيلو حارس فينورد والكاميروني أندريه أونانا حارس إنتر ميلان.