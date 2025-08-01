دي جي آي تكشف عن أوزمو 360 كاميرا للمغامرات بزاوية واسعة ودقة 8 كي

تتميز Osmo 360 بمستشعر مربع مبتكر لتصوير بانورامي بزاوية 360 درجة بقياس بوصة واحدة، وتدعم تصوير فيديو 8K 360 درجة أصليًا وصور بزاوية 360 درجة بدقة 120 ميجابكسل. بفضل نطاق ديناميكي يوأداء استثنائي في الإضاءة الخافتة، تُلتقط كاميرا دي جي آي الجديدة كل التفاصيل بوضوح مذهل. كما يضمن التصميم المغناطيسي سريع الفك توافقًا سلسًا مع الملحقات التقليدية. يتيح لك اتصال الميكروفون المباشر OsmoAudio تسجيل أهم اللحظات في مغامراتك بصوت نابض بالحياة. وتعد الكاميرا مقاومة للماء بمعيار IP68 الذي يؤشر للقدرة على التصوير تحت الماء لفترات قصيرة. تتميز كاميرا DJI Osmo 360 بكونها أول كاميرا تصور الفيديو بزاوية 360 درجة مع دقة فيديو 8 كي مع مستشعر بقياس إنش وفيديو بجودة 50 إطارًا في الثانية. كما يمكنها تسجيل فيديو متواصل بدقة 8 كي من 30 إطار في الثانية لمدة 100 دقيقة، وهي سابقة في السوق. كما توفر التحكم بالإشارة باليد أو بالإيماءات والصوت، والتتبع الذكي لتتبع الأجسام مثل الأشخاص والمركبات والحيوانات الأليفة، وضبط التحكم بالحركة باستخدام GyroFrame . وتؤمن الكاميرا لقطات حركة بطيئة سلسة و أداء استثنائي في الإضاءة الخافتة مع نطاق ديناميكي وبكسلات كبيرة بحجم 2.4 ميكرومتر لالتقاط صور مفصلة حتى في ظروف الإضاءة الصعبة.

Meet DJI Osmo 360 – 8K Revolutionary 360° Camera



Featuring an innovative square sensor for true 1-inch 360° imaging, Osmo 360 supports native 8K 360° video and 120MP 360° photos. With 13.5 stops of dynamic range and outstanding low-light performance, every detail is captured… pic.twitter.com/PgA2MvBJgd — DJI (@DJIGlobal) July 31, 2025