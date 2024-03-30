ديوماي أصغر رئيس في إفريقيا، خارج حديثا من السجن لديه زوجتين ويثير ذعر فرنسا

فاز باسيرو ديوماي الخارج لتوه من السجن بالانتخابات الرئاسية في السنغال من الدورة الأولى ولم يتجاوز عمره 44 عاما ليصبح أصغر رئيس منتخب في أفريقيا وفي بلاده الواقعة غرب إفريقيا بحسب وكالة الانباء الأفريقية، ويواجه معضلة مع لقب السيدة الأولى نظرا لأنه متزوج من امرأتين هما ماري خون فاي وأبسا فاي فيما يثير مخاوف في فرنسا بعد إعلانه نيته عن إنهاء التعامل بعملة تسيطر عليها فرنسا والتخلي عن تعليم اللغة الفرنسية.

أفرج عن فاي البالغ 44 عاما من السجن قبل 10 أيام من الانتخابات مع معلمه عثمان سونكو الذي منع من الترشح بسبب إدانة جنائية بحقه يقول إنها ذات دوافع سياسية بحسب فرانس 24، الذي أشار إلى أن باسيرو ديوماي فاي، الذي مان يعمل مفتشا للضرائب، ركّز في حملته الانتخابية على فكرة “تطهير” الطبقة السياسية من خلال إبعاد المفسدين من السلطة واستعادة “سيادة” السنغال، وهو مصطلح استخدمه 18 مرة في حملته الانتخابية.

مخاوف فرنسية

كان قد أعلن المرشح المناهض للنظام أنه سيعمل، على إنهاء التعامل بعملة الفرنك الأفريقي الموروثة من الاستعمار وإصدار عملة وطنية جديدة. كما أعلن أنه سيسعى أيضا في مجال التربية إلى تعميم تدريس اللغة الإنكليزية في بلد لا تزال اللغة الفرنسية فيه لغة رسمية.

ويثير ديوماي خامس رئيس للسنغال مخاوف في فرنسا بعد أن أعلن نيته إعادة النظر بما أسماه الهيمنة الفرنسية على بلاده.