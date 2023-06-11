ديوكوفيتش يتوج بطلاً لرولان غاروس وينفرد بالرقم القياسي لعدد الألقاب

أحرز الصربي نوفاك ديوكوفيتش لقب بطولة رولان غاروس الفرنسية، ثانية البطولات الاربع الكبرى ضمن الغراند سلام في كرة المضرب، بفوزه على النروجي كاسبر رود 7-6 (7-1) و6-3 و7-5 الاحد.

وانفرد ديوكوفيتش بالرقم القياسي في عدد الالقاب الكبرى مع 23 لقباً بعد ان كان يتساوى مع الاسباني رافايل نادال.

واللقب هو الثالث للصربي في العاصمة الفرنسية بعد عامي 2016 و2021، كما بات اكبر لاعب سنا (36 عاماً) يتوج بطلاً في رولان غاروس. وأصبح الصربي أيضاً على بعد لقب كبير واحد من الرقم القياسي في فئتي الرجال والسيدات والمسجل باسم الاسترالية مارغريت كورت (24 لقباً). وللمفارقة، حقق الصربي 11 من ألقابه الـ 23 الكبرى بعد ان تخطى الثلاثين من عمره.

وأصبح ديوكوفيتش أوّل لاعب في التاريخ يحرز لقب البطولات الاربع الكبرى 3 مرات على الاقل ويحتاج الى التتويج في بطولة ويمبلدون الشهر المقبل وفلاشينغ ميدوز ليعادل انجاز الأسترالي الاسطورة رود لايفر الذي فاز بها جميعها في عام واحد (1969).

ديوكوفيتش يتصدر التصنيف العالمي مجدداً

وبهذا التتويج ايضاً، سيستعيد ديوكوفيتش المركز الاول في التصنيف العالمي للاعبين المحترفين الذي سيصدر الاثنين من الاسباني كارلوس ألكاراس الذي خسر أمامه في نصف النهائي.

وحقق “نولي” أيضاً فوزه الخامس في خمس مواجهات جمعت بينه وبين رود حتى الان.

وفشل رود للعام الثاني توالياً في احراز لقب رولان غاروس بعد سقوطه العام الماضي أمام نادال حامل الرقم القياسي في عدد الالقاب في هذه البطولة مع 14 لقباً.

بدأ ديوكوفيتش الذي كان يخوض سابع نهائي له في العاصمة الفرنسية، بشكل سيء من خلال ارتكابه العديد من الاخطاء المباشرة ما سمح لرود بالتقدم 3-صفر.

لكن الصربي حافظ على هدوء اعصابه ليدخل اجواء المباراة تدريجياً وينجح في ادراك التعادل 4-4 قبل ان يحسم المجموعة الاولى بعد شوط فاصل فاز به بسهولة 7-1.

وكان سيناريو المجموعة الثانية مماثلاً لكن في صالح الصربي الذي تقدّم على منافسه بثلاثة أشواط نظيفة وحافظ على تقدمه حتى نهايتها.

وفي الثالثة ظل التعادل سيّد الموقف حتى الشوط الحادي عشر عندما نجح ديوكوفيتش في كسر ارسال منافسه ليتقدم 6-5 ثم فاز بارساله وفي المباراة.