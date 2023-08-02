ديمبيلي يستعد للرحيل عن برشلونة

أكّد تشافي هرنانديس مدرب فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم أن المهاجم الدولي الفرنسي عثمان ديمبيلي على وشك الرحيل عن النادي الكاتالوني بعد تلقيه عرضاً من باريس سان جيرمان الفرنسي.

وجلس ديمبيلي على مقاعد البدلاء خلال الفوز على ميلان الإيطالي 1-صفر في لاس فيغاس في ختام برشلونة جولته التحضيرية في الولايات المتحدة.

قال هرنانديس للتلفزيون الإسباني إنه قرر عدم اشراك ديمبيلي الذي ساهم بهدف من ثلاثية فريقه في الفوز على الغريم التقليدي ريال مدريد في دالاس الأسبوع الماضي، بعد إبلاغه برشلونة برغبته في الرحيل.

وتابع “سأكون واضحا جداً. لقد طلب منا أنه يريد المغادرة، لقد كان مباشراً للغاية، وأن باريس سان جرمان تقدّم بعرض لضمه، وأنهم اتصلوا به، وهنا لا يمكننا فعل أي شيء. هو قراره الشخصي”.

وكان النادي الباريسي المملوك قطرياً قرّر تفعيل البند الجزائي في عقد مواطنه ديمبيلي تمهيداً لضمه من برشلونة، وذلك وفق ما أفادت صحيفة “ليكيب” الفرنسية الرياضية الثلاثاء.

وأشارت الصحيفة إلى أن سان جيرمان بعث برسالة مفادها أنه سيدفع البند الجزائي الذي يبلغ قدره 50 مليون يورو، ما يترك أمام نادي العاصمة باريس خمسة أيام لحسم صفقة ضم الجناح البالغ 26 عاماً.

وأضاف “مايسترو” خط الوسط السابق “بالنسبة لي، هذا يؤلمني لأنني أعتقد أننا اعتنينا به كثيراً هنا حتى يكون سعيداً ومرتاحاً ويستمر في إحداث فرق بالنسبة لنا”، مشدداً على أن ديمبيلي قال إن لديه هذا العرض وقرر الرحيل و”لهذا السبب لم يلعب اليوم” أمام ميلان.

وانضم ديمبيلي إلى برشلونة عام 2017 قادماً من بوروسيا دورتموند الألماني مقابل 105 ملايين يورو من دون احتساب المكافآت، ويتبقى عام واحد على عقده مع بطل الدوري الإسباني.