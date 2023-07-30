بدأت شركة ديليفرو الإمارات، حديثاً، بتنفيذ برنامج سلامة السائقين الذي يهدف إلى توفير المعرفة والمهارات اللازمة لسائقي دراجات توصيل الطلبات لتنفيذ الإجراءات الآمنة أثناء القيادة في إطار التزامها المستمر بتحسين صحة وسلامة السائقين وذلك بالتعاون مع مركز النقل المتكامل وتحت مظلة اللجنة المشتركة للسلامة المرورية في أبوظبي.

وذكر بيان تلقى أريبيان بزنس نسخة منه أنه سيتم تنفيذ برنامج تدريبي مكثف تم وضعه في مركز النقل المتكامل، واعداد المشرفين في الشركة لتدريب السائقين تحت اشراف مركز النقل المتكامل حيث تستمر الدورات التدريبية لتشمل جميع السائقين.

وغطى البرنامج التدريبي إجراءات السلامة المهمة التي يجب على السائقين أخذها في عين الاعتبار أثناء القيادة، بهدف ضمان سلامتهم وتقليل وقوع الحوادث والإصابات أثناء القيام بعملهم بتوصيل الطلبيات.

الإنكليزية والأردو

تم التدريب باللغتين الأردو والانكليزية، وتناول موضوعات مهمة ومختلفة لتعزيز سلامة السائقين وتقليل المخاطر أثناء القيادة، تضمنت هذه الموضوعات أهمية ارتداء معدات الحماية، والتقيد بحدود السرعة، وفهم قواعد القيادة، وممارسة تقنيات القيادة الآمنة، وتجنب ما قد يشتت الانتباه، والامتناع عن القيادة المتهورة والطائشة.

وأكدت الدورة التدريبية على أهمية ارتداء معدات الحماية الشاملة، بما في ذلك خوذة لتغطية الوجه بكامله، والسترة والسراويل المبطنة، والأحذية الواقية، والقفازات الثابتة. كما تم إرشاد السائقين حول الإجراءات الأساسية، مثل فحص المرايا الجانبية والخلفية بانتظام، واستخدام الغمازات، والحفاظ على إمكانية رؤيتهم من قبل المركبات الأخرى. كما تم التأكيد بشدة على التقيد الشديد بحدود السرعة المحددة والحفاظ على مسافات الأمان.

وتم تزويد السائقين بالإرشادات حول الإجراءات المناسبة التي يجب اتخاذها في حال وقوع حادث وكيفية الاتصال على الفور بالجهات المختصة للحصول على المساعدة. وتم نصحهم بإجراء عمليات التحقق المنتظمة لدراجاتهم للتأكد من أنها في حالة آمنة وبوضع سليم قابل للاستخدام، والتي تتضمن فحص ضغط الإطارات أسبوعياً. علاوة على ذلك، تم تذكير السائقين باستمرار بأهمية الحفاظ على نظافة الدراجات، حيث يضمن ذلك الرؤية المثلى عبر ضوء المصابيح الأمامية وأضواء الفرامل والغمازات في جميع الأوقات.

وقال يزن أبو رقبة، رئيس شؤون العمليات في ديليفرو “نحن نقدر بشدّة الدعم المستمر من قبل مركز النقل المتكامل في أبو ظبي لتعزيز إجراءات سلامة السائقين وتسهيل دورات التدريب التعليمية. تدرك ديليفرو الدور الحاسم الذي يلعبه السائقون في عملياتنا اليومية، وتلتزم بإعطاء الأولوية لسلامتهم وصحتهم. هدفنا هو تزويدهم بالمعرفة والمهارات الأساسية للقيادة على الطرق بأمان أثناء توصيل الطعام في جميع أنحاء البلاد”.

وأوضح المهندس عمر الشحي رئيس قسم تراخيص نقل البضائع أن مركز النقل المتكامل يقوم بالمشاركة ومتابعة تنفيذ هذه الدورات التثقيفية والتعليم والتوجيه المستمر لسائقي دراجات التوصيل والذي يساهم في تحقيق أهداف لائحة نقل البضائع رقم 74 لسنة 2021 وأهمها تحقيق السلامة المرورية لقائدي المركبات (الدراجات) ومستخدمي الطريق وتنظيم قطاع نقل البضائع بالإمارة بمتابعة التزام الشركات بالتسجيل والحصول على التراخيص التشغيلية اللازمة من المركز بعد استيفاء المتطلبات المذكورة باللائحة ويتم ذلك عن طريق القنوات الإلكترونية المعتمدة (منصة أساطيل)”.

وأطلقت ديليفرو الإمارات عديد من المبادرات لدعم السائقين طوال فصل الصيف بما في ذلك أسطول من الحافلات المكيفة الكبيرة والصغيرة من أجل راحة وسلامة سائقي طلبات التوصيل. وتمتلك ديليفرو أيضاً شبكة من شاحنات “رو فان” التي تزود السائقين بالخدمات الأساسية مثل الإصلاحات الصغيرة لدراجاتهم، والتحقق من مصابيح الدراجات الخلفية، والقيام بالإسعافات الأولية الأساسية عند الحاجة. بالإضافة إلى مناطق استراحة مخصصة وذلك في الأماكن التي يتواجد فيها السائقون بكثافة عالية.

عن ديليفرو

ديليفرو هي خدمة توصيل حائزة على عدة جوائز، تأسست عام ٢٠١٣ من قبل ويليام شو وجريج أورلوسكي، وتعمل مع أكثر من 179 ألف من أفضل المطاعم المحبوبة والبقالات، بالإضافة إلى أكثر من 150 ألف سائق لتقديم أفضل تجربة توصيل طعام في العالم. يقع المقر الرئيسي لشركة ديليفرو في لندن، ولها مكاتب في جميع أنحاء العالم. تعمل ديليفرو في ١٠ أسواق، بما في ذلك بلجيكا وفرنسا وهونغ كونغ وإيطاليا وإيرلندا وقطر وسنغافورة والإمارات العربية المتحدة والكويت، والمملكة المتحدة.