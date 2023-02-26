ديك يقتل رجلاً في ايرلندا

ذكر موقع «فوكس نيوز» الإخباري، أن التحقيقات في جريمة وقعت في ايرلندا في نيسان / أبريل 2022، أظهرت أن الشبهات تدور بنسبة كبيرة حول ديك يظهر أن لديه “سجلاً عنيفاً في التعامل مع البشر”.

وأفادت صحيفة “ايريش اكزاماينر” في كورك في أيرلندا أن جاسبر كراوس تعرض لهجوم من قبل ديك من فصيلة براهما اشتراه بعد أن هاجم طفلاً.

وذكر تقرير الطبيب الشرعي، أن جاسبر كروس تم الاعتداء عليه من قبل ديك، يتميز بأصابع أرجله المكسوة بالريش، وقدّه المرتفع بسيقان طويلة وذيل محدب.

وذكر التقرير الطبي، أنه تم العثور على الرجل مضرجاً بالدماء على الأرض ويظهر خلف رجل كروس، ثقب كبير وذيل من الدماء بين قن الدجاج والمنزل.

وبحسب الموجودين آنذاك عند الحادثة، فقد سمعوا الراحل يصيح بكلمة «الديك، الديك” قبل أن يتوفى.

وقالت ابنة الضحية خلال التحقيق القضائي إنها أدركت أن الديك تسبب في وفاة والدها.

وقالت الابنة إنها اشتبهت في الديك لأنه كان ملطخاً بالدماء ولأنه هاجم ابنتها من قبل.