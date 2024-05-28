ديفيد بيكهام يبرم صفقة مع شركة صينية للترويج لعروضها في كأس الأمم الأوروبية

لم تكشف منصة التجارة الإلكترونية علي اكسبرس AliExpress عن قيمة صفقة تعاقدها مع ديفيد بيكهام كابتن منتخب إنجلترا السابق ليكون سفيرا للعلامة التجارية خلال فترة بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم التي تمتد من 14 يونيو وحتى 14 يوليو في 10 مدن بما في ذلك ميونيخ وهامبورغ.

وسيتولى بيكهام الترويج لعروض منصة البيع بالتجزئة عبر الإنترنت علي إكسبريس المملوكة لشركة التكنولوجيا الصينية العملاقة علي بابا. ويأتي هذا الإعلان قبيل انطلاق بطولة أوروبا لكرة القدم في ألمانيا الشهر المقبل. وكانت منصة التجارة الإلكترونية قد أبرمت عقد شراكة حصرية مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم UEFA. وبموجب الصفقة، سيكون بيكهام نجم كرة القدم السابق الذي تحول إلى رجل أعمال هو الوجه الترويجي لعروض الشركة الترويجية أثناء المباريات بحسب بيان الشركة.

ويلفت تقرير لـ بي بي سي أن علي إكسبريس تنضم بهذه الصفقة إلى الشركات الصينية الكبرى الأخرى التي ترعى بطولة اليورو، بما في ذلك صانع السيارات الكهربائية بي واي دي BYD وعملاق الإلكترونيات فيفو Vivo.

يذكر أن بيكهام وزوجته فيكتوريا، وهي مصممة أزياء ومصممة أزياء سابقة في فرقة سبايس جيرلز، يملكان ثروة مجتمعة تبلغ 455 مليون جنيه استرليني (581.6 مليون دولار) وفقا لقائمة “صنداي تايمز للأثرياء”. ويتوقع أن تكون بطول كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم أكبر حدث رياضي لهذا العام بعد دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية في باريس.