ديزني قد تجني معظم أرباحها مستقبلا من الرهانات بدلا من التركيز على الترفيه العائلي

سيصبح القمار عبر الرهانات الرياضية مصدر دخل ديزني الرئيسي عقب شراكتها مع شركة رهانات رياضية بحسب تقارير صحفية.

ويرى بورتر بيب وهو مستثمر شهير أن منتجات الرهانات على المباريات الرياضية لشركة والت ديزني ستكون أكثر الأصول ربحية في المستقبل القريب ، بعيدًا كل البعد عن الصورة الودودة بترفيه العائلة التي زعمت ديزني الالتزام بها منذ فترة طويلة.

في وقت سابق من هذا الأسبوع ، أعلنت بين انترتينمينت PENN Entertainment عن شراكة بقيمة 1.5 مليار دولار مع إي إس بي إن ESPN من ديزني لتأسيس شركة مراهنات رياضية.

ستدفع بين ذراع ديزني الرياضي 1.5 مليار دولار نقدًا على مدار 10 سنوات لإعادة تسمية برامجها الرياضية الحالية وإعادة إطلاقها باسم ESPN BET هذا الخريف في 16 ولاية تسمح بالمراهنة القانونية حيث تم ترخيص بين. يشعر بورتر بيب ، الصحفي الذي تحول إلى مستثمر ، والذي كان مراسل نيوزويك في البيت الأبيض وأول ناشر لمجلة رولينج ستون قبل أن ينتقل إلى مهنة مربحة في مجال التمويل ، بأن الرئيس التنفيذي لشركة ديزني بوب إيجر قد بدأ للتو.

ويرى بورتر إن ديزني تتأمل في أن يكون مشروعها الجديد من أهم مصادر الدخل والأرباح الهائلة المحتملة في إي إس بي إن ESPN ، وقد اتخذت الخطوة الأولى مع صفقة بين انترتينمينت التي كانت مجرد بداية لما ستؤؤسسه إي إس بي إن كشركة ضخمة للمراهنات الرياضية عبر الإنترنت.