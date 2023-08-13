سامر باطر by سامر باطر

أخبار ذات صلة

Posted inأخبار أريبيان بزنس

ديزني قد تجني معظم أرباحها مستقبلا من الرهانات بدلا من التركيز على الترفيه العائلي

سامر باطر by سامر باطر

سيصبح القمار عبر الرهانات الرياضية مصدر دخل ديزني الرئيسي عقب شراكتها مع شركة رهانات رياضية بحسب تقارير صحفية.

ويرى بورتر بيب وهو مستثمر شهير أن منتجات الرهانات على المباريات الرياضية لشركة والت ديزني ستكون أكثر الأصول ربحية في المستقبل القريب ، بعيدًا كل البعد عن الصورة الودودة بترفيه العائلة التي زعمت ديزني الالتزام بها منذ فترة طويلة.

في وقت سابق من هذا الأسبوع ، أعلنت بين انترتينمينت PENN Entertainment عن شراكة بقيمة 1.5 مليار دولار مع إي إس بي إن ESPN من ديزني لتأسيس شركة مراهنات رياضية.

ستدفع بين ذراع ديزني الرياضي 1.5 مليار دولار نقدًا على مدار 10 سنوات لإعادة تسمية برامجها الرياضية الحالية وإعادة إطلاقها باسم ESPN BET هذا الخريف في 16 ولاية تسمح بالمراهنة القانونية حيث تم ترخيص بين. يشعر بورتر بيب ، الصحفي الذي تحول إلى مستثمر ، والذي كان مراسل نيوزويك في البيت الأبيض وأول ناشر لمجلة رولينج ستون قبل أن ينتقل إلى مهنة مربحة في مجال التمويل ، بأن الرئيس التنفيذي لشركة ديزني بوب إيجر قد بدأ للتو.

ويرى بورتر إن ديزني تتأمل في أن يكون مشروعها الجديد من أهم مصادر الدخل والأرباح الهائلة المحتملة في إي إس بي إن ESPN ، وقد اتخذت الخطوة الأولى مع صفقة بين انترتينمينت التي كانت مجرد بداية لما ستؤؤسسه إي إس بي إن كشركة ضخمة للمراهنات الرياضية عبر الإنترنت.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...