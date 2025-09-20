ديزني تواجه عاصفة وإلغاء اشتراكات بسبب تعليق برنامج جيمي كيميل وترامب يصعّد

تواجه شركة ديزني موجة غضب عارمة من المشتركين والشخصيات العامة، بعد أن قررت شبكة ABC التابعة لها تعليق برنامج “جيمي كيميل لايف!” لأجل غير مسمى فيما هدد ترامب بأن يتم فحص تراخيص القنوات التلفزيونية في أميركا، وهدد بسحبها إذا استمرت في انتقاده بشدة بحسب بلومبرغ. وقال ترامب للصحفيين: “عندما تكون لديك قناة تلفزيونية، وكل ما تفعله هو مهاجمة ترامب، أعتقد أنه يجب سحب تراخيصها”. تأتي هذه التصريحات بعد أن علقت شبكة “إيه بي سي” برنامج المذيع جيمي كيميل لأجل غير مسمى، كما تزامنت مع رفع ترامب لدعوى قضائية بقيمة 15 مليار دولار ضد صحيفة “نيويورك تايمز”.. جاء القرار عقب تصريحات مثيرة للجدل أدلى بها المذيع حول اغتيال الناشط المحافظ تشارلي كيرك ، ما أثار اتهامات بالتضليل من مسؤولين حكوميين بارزين.وفي مونولوغ افتتاحي يوم 15 سبتمبر، اتهم كيميل “عصابة ماجا” (الموالية للرئيس دونالد ترامب) بأنها “تحاول يائسة تصوير هذا الفتى الذي قتل تشارلي كيرك على أنه أي شيء آخر غير واحد منهم، وتفعل كل ما في وسعها لكسب نقاط سياسية من الحادث”. هذه التعليقات أثارت رد فعل عنيفًا من قبل شخصيات محافظة ومسؤولين حكوميين:وصف رئيس لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) بريندان كار، تصريحات كيميل بأنها “مسيئة وغير حساسة”، واعتبرها محاولة متعمدة لتضليل الجمهور. حذر كار من أن الشبكة وقنواتها التابعة قد تواجه عواقب تنظيمية إذا لم يتم اتخاذ إجراءات.الرئيس دونالد ترامب: رحب بالقرار، ووصف كيميل بأنه “يفتقر إلى الموهبة” وأن برنامجه كان يعاني من انخفاض في نسب المشاهدة.على الرغم من أن شبكة ABC لم تقدم سببًا رسميًا لتعليق البرنامج، إلا أن هذا القرار جاء بعد ضغط كبير من المسؤولين الحكوميين وشركات البث التابعة للشبكة، مثل “نيكسار ميديا جروب” التي أعلنت أنها لن تبث البرنامج على قنواتها التابعة.القرار أثار جدلاً واسعاً حول حرية التعبير، والضغوط السياسية على وسائل الإعلام، ما أدى إلى موجة من الاحتجاجات وإلغاء الاشتراكات من قبل المشاهدين.في خضم هذا الجدل السياسي، تحولت المعركة إلى ساحة اشتراكات ديزني. امتلأت منصات التواصل الاجتماعي بمنشورات لمستخدمين يوثقون إلغاء اشتراكاتهم في خدمات Disney+ وHulu وESPN+. فقد أعلن الممثل الشهير ميشا كولينز عن إلغاء اشتراكه “لأجل غير مسمى”، ونشر المعلق كريستوفر هيل لقطة شاشة لإلغاء حسابه، حصدت أكثر من 3000 إعادة نشر، احتجاجًا على ما اعتبره “انتهاكًا لحرية التعبير”.ويُشير بعض المستخدمين إلى أن صفحة إلغاء اشتراكات Disney+ تعطلت لفترة وجيزة، مما يوحي بكثافة حركة المرور، فيما أكد متظاهرون خارج استوديوهات ديزني في بوربانك لشبكة CNN أنهم ألغوا اشتراكاتهم بالفعل. وعلى الرغم من أن البيانات الرسمية عن حجم الإلغاءات غير متوفرة، إلا أن هذه الحركة الاحتجاجية العلنية قد تؤثر سلبًا على معنويات المستثمرين وتجذب اهتمامًا إعلاميًا غير مرغوب فيه.مستقبل ويظل مستقبل جيمي كيميل غامضًا، حيث من المقرر أن يلتقي بمسؤولين تنفيذيين في ديزني لمناقشة الخطوات التالية. هذا الجدل يضع الشركة في قلب صراع وطني حول حرية التعبير، المسؤولية الاجتماعية للشركات، والضغوط السياسية، مما يجعل ديزني وشخصية تلفزيونية شهيرة وجهًا لوجه مع موجة انتقادات قد تكون لها تبعات كبيرة.

للاطلاع على أحدث الأخبار و أخبار الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب والتي يتم تحديثها يوميا