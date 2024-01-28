ديزني تعرض اختراعا جديدا بمثابة بساط الريح السحري وتحتار كيف ستستخدمه

عرض لاني سموت وهو أهم مخترع في ديزني استوديو بأرضية متبدلة اسمها هولو تايل، ستجعلك تحافظ على مكانك حين تمشي وتركض، لكن سموت يلفت بالقول “لا نعرف حتى الآن أين سيتم استخدام ذلك، بينما قد نضطر إلى الانتظار بعض الوقت لنرى ما يمكن أن تصبح عليه هذه التكنولوجيا، فهي لمحة مثيرة للمستقبل الذي نأمل أن يغير يومًا ما الطريقة التي نختبر بها عوالمنا المفضلة في حدائق ديزني ومنازلنا وخارجها”.

تقول ديزني إن ابتكارها يتيح للممثلين الركض بأي اتجاه دون أن يصدموا ببعضهم لأن تلك الأرضية توفر تقنية تسمح بذلك لتصوير مشاهد بالواقع الافتراضي.

تعتمد الأرضية HoloTile على مصفوفة محولات اهتزاز بالموجات فوق الصوتيةتظهر على هيئة آلاف المربعات الزرقاء المستديرة التي تدور وتبدل اتجاهها استجابة لحركة الممثل في الركض أو المشي في أي اتجاه لتجعله يظل في مكانه رغم كل حركته.

وتعتمد آلية هذه الأرضية على الاهتزاز بالموجات فوق الصوتية لتصبح وكأنها بساط زلق، وتضم المربعات الزرقاء المستديرة مكابس X-Y تحتها بأعداد كبيرة تعيد ضبط موضعك حين تتحرك فوقها بتكرار العملية بسرعة هائلة كي لاتشعر بما يحصل تحت قدميك.

ويعرف من استخدم نظارات الواقع الافتراضي بخطر الاصطدام بما حوله، لكن هذه الأرضية تؤمن حلال معقولا لتجنب ذلك.