دوو شركة ذكاء اصطناعي سعودية تجذب تمويلاً بـ 1.7 مليون دولار لتوسيع عملياتها

مع تصاعد شهية المستثمرين لتقنيات الذكاء الاصطناعي التي تراعي السياق الثقافي واللغوي، أعلنت الشركة الناشئة، المتخصصة في حلول تجربة العملاء دوو DOO المدعومة بالذكاء الاصطناعي، عن إغلاق جولة تمويل تأسيسي (Seed Round) بقيمة 1.7 مليون دولار أمريكي. وتنجز الشركة عملية تكامل بين الأتمتة وتجربة الدعم الفني ودعم الزبائين بمنصة مُدرَّبة على اللهجات الخليجية والأعراف الثقافية، لتقديم دعم شخصي ، وهذا التمويل سيُسرّع التوسع في السعودية والخليج، مؤكداً ريادة المنطقة في تبني الذكاء الاصطناعي المُركّز على اللغة العربية. قادت الجولة شركة الاستثمار السعودية ميراك كابيتال (Merak Capital) ، بمشاركة قوية من صندوق بلاس في سي ومستثمرين إقليميين آخرين. ويعكس هذا التمويل، الذي يعتبر أعلى من متوسط التمويل الأولي في القطاع، الثقة المتزايدة في قدرة دوو على قيادة تحول كبير في كيفية تواصل الشركات مع عملائها في المنطقة. وتأسست DOO في الرياض عام 2024 على يد رائدي الأعمال علي محسن ومحمد الخباز، وتمكنت في فترة قياسية من خدمة أكثر من 50 عميلاً رئيسيًا في قطاعات حيوية مثل الاتصالات، الطيران، الخدمات المصرفية، والتجارة الإلكترونية.



يكمن تميز منصة DOO في تركيزها على تقنيات معالجة اللغة الطبيعية (NLP) المتقدمة، مع إيلاء اهتمام خاص لتمكين اللغة العربية ولهجاتها الإقليمية المتنوعة. وتوفر الشركة دعماً شخصياً ومُلائماً ثقافياً عبر قنوات التفاعل الأكثر شعبية، مثل WhatsApp، وInstagram، والمواقع الإلكترونية. وقد كانت استراتيجية التوطين والملاءمة الثقافية هذه هي المحرك الأساسي لتبني المنصة بشكل مبكر من قبل المؤسسات الإقليمية الكبرى.