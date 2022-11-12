دونالد ترامب يعلن ترشحه للمرة الثالثة للانتخابات الرئاسية فهل ستتكلل جهوده بالنجاح؟

سيُعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الثلاثاء أنّه “مرشّح للانتخابات الرئاسيّة” لعام 2024، وفقا لتأكيد أحد مستشاريه المقرّبين أمس الجمعة. وسبق أن ألمح ترامب إلى ترشّحه مجددا، قائلا إنّه سيُدلي من مقرّ إقامته في فلوريدا بـ”إعلان كبير” لم يعد يثير في الأيّام الأخيرة الكثير من التشويق خصوصا بعد أن سرت شائعات حول استعداداته لخوض السباق إلى البيت الأبيض مرّة جديدة. الرئيس الجمهوري السابق خرج الثلاثاء الماضي ضعيفًا من الانتخابات النصفية التي أثارت خيبة أمل لدى كثير من أعضاء حزبه.

سجل محاولاته الانتخابية سنة 2000

فاز ترامب في الوصول إلى البيت الأبيض في 2016.

خسر ترامب في محاولته الفوز بفترة ثانية في 2020

انتهت ولايته مع فشله في الفوز بفترة ثانية في 2021.

وسبق أن ترشّح ترامب إلى السباق نحو البيت الأبيض في سنة 2000.

لم تؤخذ حملته الانتخابية بجدية أول مرة في سنة 2000، رغم أنه زعم وقتها أنه سيختار الإعلامية الشهيرة أوبرا وينفري لتولي منصب نائب الرئيس معه، واعتبرها مراقبون أنها مجرد تكتيك لنيل المزيد من الشهرة لأعماله التجارية.

لم يتابع ترامب حملته أبعد من المرحلة الاستكشافية ، إلا أن ترامب ظهر في العديد من وسائل الإعلام كمرشح ، وسافر إلى أحداث الحملة في فلوريدا وكاليفورنيا ومينيسوتا ، وتأهل لانتخابات رئاسية تمهيدية.

هل تنتهي ظاهرة ترامب؟

وعلى الرغم من أنّه لا يمكن إنكار تأثيره على الحزب الجمهوري، إلّا أنّ الرئيس الجمهوري السابق خرج الثلاثاء الماضي ضعيفًا من انتخابات منتصف الولاية التي أثارت خيبة أمل لدى كثير من أعضاء حزبه. وفي وقتٍ لم تظهر النتائج النهائيّة بعد، يبدو أنّ الديموقراطيّين نجحوا في الحدّ من خسائرهم. وبعد مرور أيّام عدّة على الاقتراع، تَواصل الجمعة فرز الأصوات وسط أجواء من التشويق، فيما لم تُحسم بعد سيطرة أيّ حزب على الكونغرس. وبدا أنّ الجمهوريّين في طريقهم إلى الحصول على الغالبيّة في مجلس النوّاب، لكن ما زالت تنقصهم سبعة مقاعد. وفي ما يتعلّق بمجلس الشيوخ، يمكن أن يكون اقتراع في نيفادا وآخَر في أريزونا حاسمَين. فإذا فاز أحد الحزبَين بهذين المقعدَيْن، يضمن سيطرته على مجلس الشيوخ.