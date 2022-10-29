سامر باطر by سامر باطر

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Posted inأخبار أريبيان بزنس

دونالد ترامب يعلن أن تويتر أصبح في أيد أمينة والاتحاد الأوروبي يذّكر ماسك بقانون المنصات الرقمية

سامر باطر by سامر باطر

فيما عبّر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عن إشادته باستحواذ ايلون ماسك على منصّة تويتر قائلا إنها أصبحت الآن “في أيادٍ أمينة”نشر مسؤول من المفوضية الأوروبية إيلون ماسك بأنه يجب عليه الالتزام بقوانين وقواعد الاتحاد الأوروبي وقال تييري بريتون، مفوض الاتحاد الأوروبي للسوق الداخلية، على منصة التواصل الاجتماعي صباح الجمعة “في أوروبا ، سيطير الطائر وفقًا لقواعدنا”. 

وكان ماسك قد نشر تدوينة أثارت ردود فعل متباينة بقوله “لقد تم تحرير الطائر”، في إشارة إلى شعار تويتر. و

وأعلن ماسك بعدها أنه سيشكل “مجلس إشراف على المحتوى” للمنصة من أجل تقييم السياسة المستقبلية حول النشر وإعادة حسابات محظورة بحسب أ ف ب. وغرّد “سيشكّل تويتر مجلس إشراف على المحتوى لديه وجهات نظر متنوعة بشكل كبير. لن تتّخذ قرارات مهمة بشأن المحتويات أو إعادة حسابات قبل اجتماع ذلك المجلس”.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...