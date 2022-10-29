دونالد ترامب يعلن أن تويتر أصبح في أيد أمينة والاتحاد الأوروبي يذّكر ماسك بقانون المنصات الرقمية

فيما عبّر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عن إشادته باستحواذ ايلون ماسك على منصّة تويتر قائلا إنها أصبحت الآن “في أيادٍ أمينة”نشر مسؤول من المفوضية الأوروبية إيلون ماسك بأنه يجب عليه الالتزام بقوانين وقواعد الاتحاد الأوروبي وقال تييري بريتون، مفوض الاتحاد الأوروبي للسوق الداخلية، على منصة التواصل الاجتماعي صباح الجمعة “في أوروبا ، سيطير الطائر وفقًا لقواعدنا”.

وكان ماسك قد نشر تدوينة أثارت ردود فعل متباينة بقوله “لقد تم تحرير الطائر”، في إشارة إلى شعار تويتر. و

وأعلن ماسك بعدها أنه سيشكل “مجلس إشراف على المحتوى” للمنصة من أجل تقييم السياسة المستقبلية حول النشر وإعادة حسابات محظورة بحسب أ ف ب. وغرّد “سيشكّل تويتر مجلس إشراف على المحتوى لديه وجهات نظر متنوعة بشكل كبير. لن تتّخذ قرارات مهمة بشأن المحتويات أو إعادة حسابات قبل اجتماع ذلك المجلس”.

Twitter will be forming a content moderation council with widely diverse viewpoints.



No major content decisions or account reinstatements will happen before that council convenes. — Elon Musk (@elonmusk) October 28, 2022