سامر باطر by سامر باطر

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ابنة دونالد ترامب تتزوج رجل أعمال من أصل عربي في حفل زفاف لبناني-أمريكي

سامر باطر by سامر باطر

احتفلت عائلة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بزفاف ابنتهم الصغرى تيفاني للشاب مايكل شربل بولص وهو ابن ملياردير من أصول لبنانية في حفل وصف بالأسطوري في ولاية فلوريدا.

معلومات عن العروسة والعريس

  • تيفاني ترامب – 29 عاما
  • مايكل بولص – 25 عاما
  • مايكل هو ابن الملياردير اللبناني مسعد بولص، الذي يستثمر في قطاعات عدة، من بينها السيارات والمعدات
  • تيفاني هي ابنة الرئيس السابق من زوجته السابقة مارلا مابلز
  • مايكل كان يعيش ويدرس في لندن والتقى تيفاني في اليونان خلال الإجازة الصيفية منذ سنوات قليلة في جزيرة ميكانوس.
  • اختارت تيفاني فستان زفافها الذي صممه لها مصمم الأزياء اللبناني إيلي صعب

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...