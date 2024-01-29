دونالد ترامب وجو بايدن في السباق الرئاسي يضعان المستثمرين والاقتصاد في مهب الريح

يتحوط المستثمرون في وول ستريت لتأثير نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024 على الأسواق سواء كان ذلك سيحمل فوزا لترامب أو بقاء جو بايدن مع تبعات اقتصادية كبيرة لأي نتيجة.

وتجري حسابات لكيفية تفاعل الأسهم والسندات والعملات مع نتائج التصويت في نوفمبر رغم أنه من المبكر رصد أسواق الرهان المنقسمة إزاء المرشح الذي سيفوز، وتورد تقارير صحيفة تكهنات حول خسارة محتملة لأسهم بعض الشركات التي ترتبط بالصين مثل إنفيديا التي قد تدفع ثمن عداء ترامب للصين، فيما

يرى معظم المستثمرين أيضًا أن العوامل الدافعة مثل سياسة الاحتياطي الفيدرالي، والدورة الاقتصادية، وأرباح الشركات ستكون في نهاية المطاف ذات أهمية أكبر للأسواق على المدى الطويل.

ومع ذلك، فإن التوقعات بتحركات أسعار الأصول ذات الدوافع السياسية حول تصويت عام 2024 مرتفعة بين بعض الخبراء الاستراتيجيين، حيث قال بنك جولدمان ساكس إن الانتخابات يمكن أن تكون “حدثًا كبيرًا في السوق”. وقال سمير سامانا، كبير استراتيجيي السوق العالمية في معهد ويلز فارجو للاستثمار، إن ولاية ثانية لبايدن أو ترامب يمكن أن تزيد التركيز على القضايا التي أكدوا عليها بالفعل في ولايتهم الأولى، مثل التخفيضات الضريبية لترامب والإنفاق البيئي لبايدن.

يقف مؤشر S&P 500 عند مستوى قياسي على الإطلاق وسط توقعات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يخفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام بينما يظل الاقتصاد مرنًا. كما أدت الرهانات على التيسير الفيدرالي إلى انخفاض عوائد سندات الخزانة، التي تتحرك عكسيا مع الأسعار، من أعلى مستوياتها في 16 عاما في العام الماضي.

التركيز على الضرائب

يمكن أن يعطي انخفاض الضرائب دفعة واسعة النطاق لأسواق الأسهم إذا فاز ترامب ونجح في جعل تخفيضاته لعام 2017 دائمة – على الرغم من أن المخاوف من تجدد المعركة التجارية مع الصين قد تعادل بعض هذه المكاسب، حسبما كتب محللون في شركة تي دي سيكيوريتيز في تقرير حديث. واقترح ترامب زيادة الرسوم الجمركية بنسبة 10% في جميع المجالات لدعم التصنيع في الولايات المتحدة. وكتبت الشركة أن التخفيضات الضريبية يمكن أن تثير أيضًا مخاوف من تزايد العجز في الميزانية وتؤثر عل



