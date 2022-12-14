دونالد ترامب: ماذا نعرف عن حاكم فلوريدا الذي يفضله أغلب الجمهوريين على الرئيس السابق؟

أظهر استطلاع للرأي أن معظم الناخبين المؤيدين للحزب الجمهوري الأمريكي يفضلون حاكم فلوريدا رون ديسانتيس على الرئيس السابق دونالد ترامب كمرشحهم للرئاسة في عام 2024.

صعود نجم رون ديسانتوس

ووجد الاستطلاع، الذي أجرته جامعة سوفولك/يو إس إيه توداي أن:

56 في المئة من الناخبين المحافظين اختاروا ديسانتيس

دعم 33 في المئة الرئيس السابق الذي أطلق حملته رسميا الشهر الماضي

الوافد الجديد

ويعد ديسانتيس وافدا جديدا نسبيا على الساحة السياسية، لكنه ارتقى إلى الصدارة بسرعة بعد أن أصبح حاكم ولاية فلوريدا في عام 2019. وكان الرئيس السابق دونالد ترامب قد حذر ديسانتيس من الترشح للرئاسة في عام 2024، قائلا إن ذلك سيلحق الضرر بالحزب الجمهوري.

من هو ديسانتيس؟

تشير استطلاعات الرأي إلى أن ديسانتيس لا يتفوق فقط على ترامب بين الناخبين عموما، ولكن أيضا بين الناخبين من ذوي الميول الجمهورية الذين كانوا القاعدة الشعبية للرئيس السابق، وفيما يلي ما نعرفه عنه:

ولد ديسانتيس في جاكسونفيل بولاية فلوريدا عام 1978، والتحق بجامعة يال لدراسة التاريخ – حيث كان قائد فريق البيسبول – وبعد فترة وجيزة التحق بكلية الحقوق بجامعة هارفارد.

خلال سنته الثانية في جامعة هارفارد، تم تكليفه كضابط في البحرية الأمريكية ليلتحق بفرعها القانوني، فيلق الضباط القضاة العام (JAG). وتضمنت مهام خدمته كضابط في الفيلق العمل مع المعتقلين المحتجزين في خليج غوانتانامو

خرج ديسانتيس من الخدمة العسكرية مع مرتبة شرف في عام 2010، لكنه لا يزال على قيود الخدمة في احتياطي البحرية الأمريكية.

في ذلك الوقت أيضا، التقى بزوجته، كايسي، وهي مراسلة إخبارية تلفزيونية محلية

بعد انتهاء خدمته الفعلية أصبح ديسانتيس مدعيا عاما ​​فيدراليا

ثم في عام 2012 دخل في سباق للحصول على مقعد عن الدائرة السادسة لكونغرس ولاية فلوريدا، وهي واحدة من أكثر المناطق محافظة في الولاية

في عام 2018 وبعد أن أمضى خمس سنوات في الكونغرس، حيث ساعد في تأسيس “كتلة الحرية” للمحافظين اليمينيين المتشددين، أعلن ديسانتيس عن نيته الترشح لمنصب الحاكم لولاية فلوريدا، مدعوما بتأييد كامل من الرئيس آنذاك دونالد ترامب

وبالفعل تمكن من تحقيق هدفه وأدى اليمين الدستورية حاكما لولاية فلوريدا في يناير/ كانون الثاني 2019.

في أبريل/ نيسان 2021، بدأ ديسانتيس في رفع قيود الإغلاق التي فُرضت بسبب فيروس كورونا، وبحلول يوليو/ تموز – على الرغم من ارتفاع الحالات والانتقادات اللاذعة التي وجهت له – أمر بإعادة فتح المدارس، ومن ثم فإن أزمة كوفيد هي التي أسست إرث ديسانتيس، إذ كان يخالف نوعا ما التوجهات في عموم البلاد في ذلك الوقت

دعم ماسك

وكان الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، مالك منصة “تويتر” للتغريدات القصيرة قد أعلن مؤخرا عن دعمه لحاكم فلوريدا، رون ديسانتيس، إذا قرر الأخير الترشح في انتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة في 2024..