فادي طنّوس by فادي طنّوس

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جانلويجي دوناروما يتعرّض لسرقة منزله تحت تهديد السلاح

فادي طنّوس by فادي طنّوس
دوناروما

تعرّض الإيطالي جانلويجي دوناروما حارس مرمى فريق باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم وصديقته الى السرقة في منزلهما في العاصمة باريس ليلة الخميس-الجمعة، حسب ما كشف مصدر قريب من الملف.

وقال المصدر نفسه مؤكدا خبرا لموقع “أكتو17″، إن الثنائي الذي أدخل إلى المستشفى بعد الواقعة، “قيِّد” من قبل “أفراد عدة” تحت تهديد “سلاح” لم تحدد طبيعته، في شقتهما في الدائرة الثامنة بالعاصمة.

وأضاف المصدر المطلع أن دوناروما أصيب “بجروح طفيفة”، دون تقديم المزيد من التفاصيل، مشيرا الى أن صديقته لم تصب بأذى جسدي.

وأوضح أن الجناة فروا وأن الشرطة فتحت تحقيقا.

ووفقا لموقع “أكتو17″، تم ابلاغ الشرطة من قبل موظفي فندق قريب حيث لجأ الثنائي بعد هروبهما.

وقُدرت الاضرار حتى اللحظة بـ500 ألف يورو من “ساعات ومجوهرات ومصنوعات جلدية فاخرة”، حسب مصدر في الشرطة.

ويستعد دوناروما الى السفر السبت إلى اليابان مع فريقه الذي يقوم بجولة أسيوية إعدادية للموسم الجديد. كما كان من المقرر أيضا أن يشارك في مباراة ودية ضد لوهافر الجمعة.

وسبق ان وقع العديد من اللاعبين الحاليين او السابقين من سان جيرمان لعمليات سطو في السنوات الأخيرة وعادة في غيابهم، بما في ذلك بريسنيل كيمبيمبي والبرازيليون ماركينيوس وتياغو سيلفا وداني ألفيش والارجنتينيان أنخل دي ماريا وماورو إيكاردي والكاميروني إريك-ماكسيم تشوبو موتينغ والاسباني سيرخيو ريكو.

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