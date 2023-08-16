دول تجدد الدعوة لارتداء أقنعة الوجه مع ظهور متحور كورونا إيريس إي جي .5-في 50 دولة

تسببت عودة متحور جديد لفيروس كورونا المستجد المتحور EG.5 – الملقب بـ إيريس Eris إلى تجديد الدعوة في بعض الدول ، لارتداء أقنعة الوجه كما هو الحال في بريطانيا مع دعوة باحث طبي مرموق وهو تريشا جرينهالج بحسب تقارير محلية عقب انتشاره في دول مثل الدنمارك وإسرائيل والكويت ضمن 50 دولة أخرى

ودعا جرينهالج خبير الرعاية الصحية الأولية في جامعة أكسفورد إلى ارتداء أقنعة الوجه مرة أخرى وسط طفرة مقلقة رغم قوله بعدم اتضاح التفاصيل الكاملة حول مدى خطورة إيريس حتى الآن.

My various science WhatsApp groups are buzzing. Genetic lineage clips and diagrams flying back and forth. I understand little of the detail but it looks like it's once again time to MASK UP. — Trisha Greenhalgh (@trishgreenhalgh) August 15, 2023

وتلفت رويترز إلى أن فيروس كوفيد إيريس الذي يهيمن على حالات الإصابة الجديدة ينتشر بسرعة وتتزايد حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد ودخول المستشفيات في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا.

يشير مسؤولو الصحة إلى الفيروس التاجي EG.5 “Eris” ، وهو تحور جديد لسلالة أوميكرون Omicron التي ظهرت في الأصل في نوفمبر من عام 2021.

صنفت منظمة الصحة العالمية (WHO) سلالة المتحور الجديد على أنها تدعو للانتباه بعد انتشارها في 50 دولة ، مشيرة إلى أنه يجب مراقبتها عن كثب أكثر من غيرها بسبب الطفرات التي قد تجعلها أكثر عدوى أو شديدة. ومع ذلك ، قالت منظمة الصحة العالمية في هذا الوقت إنه لا يبدو أنها تشكل تهديدًا على الصحة العامة أكثر من المتغيرات الأخرى ، وأنه “لا يوجد دليل على زيادة شدة المرض المرتبطة مباشرة بـ EG.5”.

ما مدى سرعة انتشار “إيريس”؟

تم اكتشاف فيروس كوفيج إيريس في أكثر من 50 دولة اعتبارًا من 8 أغسطس ، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية. يعد إيريس المتحور الأكثر شيوعًا والأسرع انتشار من فيروس كوفيد 19 في الولايات المتحدة ، ويقدر أنه مسؤول عن حوالي 17 ٪ من حالات كوفيد الحالية ، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض.

قفزت حالات العلاج المرتبطة بـ كوفيد 19 بأكثر من 40٪ من المستويات المنخفضة الأخيرة التي سجلتها في يونيو ، لكنها لا تزال أقل من 90٪ من مستويات الذروة التي وصلت إليها خلال تفشي متحور أوميكرون في يناير 2022 ، وفقًا لبيانات مركز السيطرة على الأمراض. ارتفعت كمية الفيروس التي تم تحديدها في مياه الصرف الصحي في جميع أنحاء البلاد وعدد الوصفات الطبية الأسبوعية لعلاج فيروس كورونا بعقار باكسلوفيد Paxlovid بشكل كبير خلال الشهر الماضي ، وإن كان ذلك من مستويات منخفضة.

تم الكشف عن متحور إيريس في دولتين فقط حتى الآن وهما الدنمارك وإسرائيل

يذكر أن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية أكد في الإحاطة الإعلامية يوم 9 آب/ أغسطس أن المنظمة تعكف حالياً على تتبّع العديد من المتحورات – بما فيها المتحور EG.5 – التي ننشر اليوم تقييماً لمخاطرها. إن خطر ظهور متحور أكثر خطورة يتسبّب في زيادات مفاجئة في عدد حالات الإصابة والوفاة لا يزال قائماً. فعندما أعلنتُ عن انتهاء طارئة كوفيد-19 في أيار/مايو، كنتُ قد أعلنتُ أنني بصدد إنشاء لجنة مراجعة لإسدائي المشورة بشأن إصدار توصيات دائمة لدعم البلدان في التدبير العلاجي لكوفيد-19 على المدى الطويل. وها أنا أصدر اليوم، بناءً على مشورة اللجنة، توصيات دائمة للبلدان في سبعة مجالات رئيسية. وهذه التوصيات تعزّز المشورة التي قدمتها المنظمة إلى البلدان في إطار خطتها الاسـتراتيجية للتأهب والاسـتجابة التي نُشرت في أيار/ مايو.

أولاً، ينبغي لجميع البلدان أن تحدِّث برامجها الوطنية لمكافحة كوفيد-19 باستخدام خطة المنظمة الاستراتيجية للتأهب والاستجابة، من أجل التحوّل إلى التدبير العلاجي المستدام لكوفيد-19 على الأجل الطويل.

ثانياً، نحث جميع البلدان على مواصلة الترصّد التعاوني لكوفيد-19 بغرض الكشف عن أي تغيّرات هامة في الفيروس، فضلاً عن أي اتجاهات ذات صلة بوخامة المرض ومناعة السكان.

ثالثاً، ينبغي لجميع البلدان أن تقدم بيانات بشأن كوفيد-19 إلى المنظمة أو عبر مصادر مفتوحة، ولا سيما ما يتعلق منها بالوفيات وحالات المرض الوخيم، والمتواليات الجينية، فضلاً عن البيانات المتعلقة بفعالية اللقاحات.

رابعاً، ينبغي أن تواصل جميع البلدان عرض التطعيم ضد كوفيد-19 على الناس، ولا سيما على الفئات الأكثر عرضةً للخطر، بوصفها أكثر الفئات عرضة لدخول المستشفى أو الوفاة.

خامساً، ينبغي لجميع البلدان أن تواصل استهلال البحوث ودعمها والتعاون بشأنها بغية تكوين بيّنات لأغراض الوقاية من كوفيد-19 ومكافحته.

سادساً، ينبغي لجميع البلدان أن تقدّم الرعاية السريرية المثلى إلى مرضى كوفيد-19، بما في ذلك إتاحة علاجات وتدابير مثبتة الفعالية لحماية العاملين الصحيين والقائمين على الرعاية.

سابعاً، ينبغي لجميع البلدان أن تواصل العمل على ضمان الإنصاف في إتاحة لقاحات كوفيد-19 واختباراته وعلاجاته المأمونة والفعالة والمضمونة الجودة.