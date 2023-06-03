تحتفي هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي (GCCIA)، الأسبوع القادم، بالربط الكهربائي بين شبكة الهيئة وشبكة جمهورية العراق وذلك في حفل يقام في مدينة الخبر شرق المملكة العربية السعودية.

ويتزامن الاحتفال مع بداية تنفيذ عقد الربط الكهربائي بين شبكة الربط الخليجي وشبكة كهرباء جنوب جمهورية العراق، المزمع تشغيله -بإذن الله- العام القادم، حيث يمتد خط الربط من محطة الوفرة في الأراضي الكويتية إلى محطة الفاو جنوب العراق، بسعة تصل 1800 ميجاواط، وسيوفر المشروع عند تشغيله إمداد شبكة كهرباء جنوب العراق بطاقة كهربائية تبلغ 500 ميجاواط/ساعة.

فيديو | دول الخليج تحتفي ببدء تنفيذ الربط الكهربائي مع العراق الأسبوع القادم ويمتد خط الربط من الأراضي الكويتية إلى جنوب العراق#الإخبارية pic.twitter.com/dXTt6IbZOF — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 3, 2023

وقال الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي أحمد الإبراهيم إن مشروع الربط الخليجي يُعَدُّ من أهم مشاريع ربط البنية الأساسية لدول مجلس التعاون الخليجي، محققاً أهم أهدافه الاستراتيجية، الممثلة في تعزيز أمن الشبكات الكهربائية في دول المجلس ورفع موثوقيتها، وقد نجح الربط الخليجي في دعم الشبكات الوطنية لدول المجلس في مواجهة حالات الانقطاع الجزئي أو الكلي للشبكات الوطنية من خلال قدرة شبكة الربط الخليجي على تقديم الدعم اللحظي بنقل الطاقة اللازمة للحفاظ على استقرار الشبكات الكهربائية المترابطة.

وأضاف “الإبراهيم” أن مشروع الربط مع شبكة جنوب العراق يسهم في توطيد التعاون بين دول المجلس وجمهورية العراق الشقيق، ويمكِّن من إمداد شبكة كهرباء جنوب العراق بالطاقة الكهربائية، ورفع موثوقيتها، كما أن المشروع يعدُّ خطوة لتعزيز فرص تجارة الكهرباء عبر خطوط الربط الكهربائي بين الدول.