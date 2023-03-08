ربط المخالفات المرورية بين دول الخليج قريباً

ناقش فريق العمل الخاص بربط المخالفات المرورية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية آخر مراحل عمليات الربط وتفعيل تبادل المخالفات المرورية بين الإدارات العامة للمرور في المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت ودولة قطر ومملكة البحرين.

وقال الموقع الرسمي للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية “ناقش فريق العمل الخاص بربط المخالفات المرورية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية آخر مراحل عمليات الربط وتفعيل تبادل المخالفات المرورية بين الإدارات العامة للمرور بدول المجلس وتدشينها خلال الفترة القليلة القادمة.

فيديو | قريبًا.. ربط المخالفات المرورية بين دول الخليج#الإخبارية pic.twitter.com/hmI2cU4usJ — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 7, 2023

وأضاف إن ذلك “من شأنه أن يعزز توحيد الإجراءات وتبادلها فيما بين الأجهزة المرورية ووفق آليات تعمل وتساهم في الحد من وقوع الحوادث ومخالفة القواعد المرورية بدول المجلس“.

فريق العمل الخاص بربط المخالفات المرورية بدول مجلس التعاون يناقش آخر مراحل عمليات الربط وتفعيل تبادل المخالفات المرورية بين الإدارات العامة للمرور https://t.co/isFI18KwIA#مجلس_التعاون pic.twitter.com/9e3TMVj1yz — مجلس التعاون (@GCCSG) March 7, 2023

وجاء ذلك خلال الاجتماع التاسع عشر لفريق العمل، والذي عقد يوم أمس الثلاثاء الموافق ٧ مارس/آذار ٢٠٢٣، عبر الاتصال المرئي، وذلك تنفيذاً لقرار الاجتماع التاسع والثلاثين لوزراء الداخلية بدول المجلس، فيما يتعلق بموضوع ربط المخالفات المرورية بين دول مجلس التعاون.