سامر باطر by سامر باطر

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Posted inأخبار أريبيان بزنسطاقة

دول أوروبية تستعد لاستخدام نيران الحطب مع اشتداد أزمة الطاقة

سامر باطر by سامر باطر

ستضطر بعض المناطق الأوروبية للاعتماد على بدائل للطاقة منها الحطب، وسط تحذيرات من أن المنازل الألمانية قد تضطر إلى التدفئة بالحطب بدلاً من الغاز حيث تترقب الأنظار ما سيحدث للغاز القادم من روسيا ، وفقًا لتحذيرات شديدة من المحللين.

ونقلت تقارير صحفية عن محللين في دويتشه بنك إنهم يتوقعون أن يظل الطلب على الغاز في ألمانيا خلال الأشهر القليلة المقبلة أقل بنسبة 10٪ من المستوى الذي كان عليه قبل عام واحد ، مدفوعًا بمدخرات الأسر والقطاع الصناعي وقطاعات الخدمات.

وأضافوا: “بالإضافة إلى ذلك ، فإن استبدال الغاز بمصادر طاقة أخرى (الفحم الصلب والليغنيت في قطاع الطاقة ، والخشب لأغراض التدفئة في المنازل الخاصة حيثما أمكن ذلك ، والتحول إلى المشتقات النفطية في المصانع، وما إلى ذلك) يساهم في انخفاض الطلب على الغاز. . “

كانت روسيا تقيد الإمدادات إلى أوروبا وهناك مخاوف متزايدة من أنها ستبقي خط أنابيب نورد ستريم 1 الرئيسي مغلقًا بعد الصيانة التي من المقرر أن تنتهي يوم 22 يوليو الجاري.

تهدد أزمة الإمدادات بالنقص وانقطاع التيار الكهربائي هذا الشتاء ويمكن أن تدفع البلدان بما في ذلك ألمانيا إلى الركود. وأقرت الحكومة الإيرلندية تعديلات تسمح بموجبها باستخدام الحطب والفحم وبدائل أخرى للتدفئة. يذكر أن خط الغاز الروسي نورد ستريم 1 الذي ينقل الغاز من روسيا إلى ألمانيا متوقف عن العمل لمدة 10 أيام بسبب الصيانة الدورية، لكن هناك مخاوف من عدم تشغيله بالكامل بعد انتهاء أعمال الصيانة، بسبب الصراع السياسي والاقتصادي بين روسيا والدول الغربية .

كان الخط يعمل خلال الأيام السابقة على بدء الصيانة بنحو 40 في المائة من طاقته التشغيلية. وفي أمستردام ارتفع سعر الغاز الهولندي وهو الغاز القياسي للسوق الأوروبية بنسبة 8.0 في المائة إلى 174 يورو لكل ميغاوات/ ساعة.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...