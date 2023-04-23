دولتان أوربيتان تسمحان للسعوديين بدخولهما دون تأشيرة

أعلنت سفارة المملكة العربية السعودية في جمهورية ألبانيا أنه بات بإمكان المواطنين السعوديين الدخول إلى جمهورية ألبانيا وجمهورية الجبل الأسود جنوب شرق أوربا دون تأشيرة ويمكن الدخول إلى جارتهما جمهورية مقدونيا الشمالية بشرط واحد فقط.

وقالت السفارة في العاصمة الألبانية تيرانا عبر تغريدة في موقع تويتر “يسمح للمواطنين السعوديين بدخول الدول التالية وفق الفترة الزمنية والشروط الموضحة أدناه:

ألبانيا: بدون تأشيرة من ٢٠ أبريل حتى ٣١ ديسمبر (كانون الأول) ٢٠٢٣

كوسوفا: بدون تأشيرة طوال السنة”.

يسمح للمواطنين السعوديين بدخول الدول التالية وفق الفترة الزمنية والشروط الموضحة أدناه:

البانيا: 🇦🇱بدون تأشيرة من ٢٠ أبريل حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣

كوسوفا 🇽🇰: بدون تأشيرة طوال السنة. — Arabia Saudite në Shqipëri (@KSAembassyAL) April 22, 2023

ويسمح بدخول الجبل الأسود بدون تأشيرة حتى 31 أكتوبر/تشرين الأول 2023 شريطة القدوم والمغادرة ضمن مجموعة سياحية وليس كأفراد، وأن يكون القدوم بواسطة الطيران المباشر من المملكة العربية السعودية فقط، مع إثبات دفع تكاليف الإقامة وتذكرة عودة للمملكة، وخطاب دعوة من مكتب سياحي في الجبل الأسود منظم للرحلة، كما يمكن دخولها بإحدى التأشيرات التالية (شنغن، أمريكية، بريطانية، أسترالية) على أن تكون متعددة الدخول وسارية المفعول وسبق استخدامها.

مقدونيا الشمالية: 🇲🇰يتطلب الحصول على تأشيرة.مقدونية أو يمكنه الدخول بإحدى التأشيرات التالية ( شنغن ، أمريكية ، بريطانية ، استرالية ) على ان تكون متعددة الدخول وسارية المفعول وسبق استخدامها. — Arabia Saudite në Shqipëri (@KSAembassyAL) April 22, 2023

وقالت السفارة في تغريدة منفصلة “مقدونيا الشمالية: يتطلب الحصول على تأشيرة مقدونية أو يمكنه الدخول بإحدى التأشيرات التالية (شنغن، أمريكية، بريطانية، أسترالية) على أن تكون متعددة الدخول وسارية المفعول وسبق استخدامها”.