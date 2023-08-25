دولار واحد سعر شركة عالمية عملاقة

قالت شركة “هاينكن” الهولندية العملاقة للبيرة Heineken إنها أكملت صفقة لبيع أصولها لشركة “أرنست” بقيمة 1,08 دولار ومغادرة روسيا، لتصبح واحدة من الشركات الاستهلاكية القليلة التي انسحبت بنجاح منذ أن غيرت حكومة فلاديمير بوتين القواعد لجعل الخروج من البلاد أكثر صعوبة، كما أوردت وكالة “بلومبيرج“.

وباعت الشركة الهولندية عملياتها، بما في ذلك سبعة مصانع بيرة، لشركة التعبئة والتغليف والسلع الاستهلاكية “أرنست” ومقرها روسيا مقابل يورو واحد (1.08 دولار) في صفقة ستؤدي إلى خسارة قدرها 300 مليون يورو. وقالت “هاينكن” في بيان إن الصفقة حصلت على جميع الموافقات المطلوبة، وتختتم العملية التي بدأت في آذار / مارس 2022.

وقالت الشركة إنه لا يوجد خيار إعادة شراء أو خيار استدعاء للعودة إلى روسيا، وسيكون لعملية البيع والخسارة المالية “تأثير ضئيل” على أرباح سهم “هاينكن”. وقالت إن توقعاتها للعام بأكمله لن تتغير.

وكان توقيع بوتين على مرسوم في نيسان / أبريل الماضي، والذي يسمح للدولة بالسيطرة المؤقتة على أصول الشركات أو الأفراد من الدول غير الصديقة – والتي تشمل الولايات المتحدة وحلفائها – سبباً في تعقيد الجهود التي تبذلها الشركات الاستهلاكية الكبرى للخروج من روسيا. ويتناقض رحيل “هاينكن” الناجح مع منافستها “كارلسبيرج” Carlsberg ، التي شهدت خططاً لبيع أعمالها في البلاد انقلبت رأساً على عقب بسبب سيطرة الحكومة على العمليات في تموز / يوليو. وفي الوقت نفسه، تواصل شركة “أنهويزر بوش إنبيف” Anheuser-Busch InBev الاحتفاظ بحصة في شركة روسية لصناعة البيرة.

وقال دولف فان دن برينك، الرئيس التنفيذي لشركة “هاينكن”، في اتصال مع الصحفيين: “كان هذا معقداً بشكل لا يصدق، كان هناك خطر حقيقي من الملاحقة القضائية لشعبنا وخطر حقيقي من التأميم”.

وتواجه شركة “هاينكن” ضغوطاً من المستهلكين لمغادرة روسيا، التي كانت تمثل نحو 2% من المبيعات العالمية، وكانت قد أعلنت عزمها القيام بذلك منذ أكثر من عام دون الاستفادة من الصفقة. وقالت في أبريل إنها قدمت طلباً للحصول على موافقة الحكومة الروسية لبيع الشركة. وقد سجلت في السابق إجمالي خسائر انخفاض القيمة بقيمة 210 ملايين يورو في عملياتها في روسيا.

وقال الرئيس التنفيذي إن المالك الجديد لن يكون له الحق في بيع علامة “هاينكن” التجارية في روسيا بموجب شروط الصفقة، كما سيتم إزالة علامة “أمستل” التجارية من السوق. وقال: “كانت نيتنا هي سحب أكبر عدد ممكن من العلامات التجارية العالمية، لذلك نحن سعداء للغاية بظهور علامة أمستل التجارية، وهي ثاني أكبر علامة تجارية”.