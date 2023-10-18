دولار واحد أو الصمت على إكس تويتر سابقا مع البدء بفرض دولار لنشر التدوينات

بدأت شركة إكس المعروفة سابقًا باسم تويتر، بفرض رسم دولار على المشتركين الجدد في نيوزيلندا والفلبين سنويًا للوصول إلى الميزات الرئيسية مثل نشر التدوينات والتلميح بفرض رسوم على الجميع قريبا، فيما قالت الشركة إن ذلك يأتي كجزء من تجربة جديدة.

وبدون دفع الرسم الجديد لن يتمكن المشترك من التغريد وإعادة التغريد والإعجاب بالمشاركات والرد على المنشورات.

أولئك الذين ينسحبون من رسوم الاشتراك لن يتمكنوا إلا من قراءة المنشورات ومشاهدة مقاطع الفيديو ومتابعة الحسابات.

وقالت منصة التواصل الاجتماعي إن الهدف هو “تقليل البريد العشوائي والتلاعب بمنصتنا ونشاط الروبوتات”. وستكون هناك حاجة أيضًا إلى حسابات جديدة للتحقق من رقم هاتفهم، على الرغم من أن إيلون ماسك قال إن فتح الحسابات سيكون متاحا “للقراءة فقط”، ولن تتاح في تلك ميزات رئيسية. و الشهر الماضي، ألمح إيلون ماسك أنه سيتعين على جميع مستخدمي X الدفع مقابل الوصول.