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دوسان الكورية تفوز بعقد في محطة الشعيبة لتحلية المياه السعودية بـ 641 مليون دولار

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محطة الشعيبة لتحلية المياه المالحة
محطة الشعيبة لتحلية المياه المالحة

قالت شركة “دوسان إينيربيليتي” الكورية الجنوبية (دوسان للصناعات الثقيلة سابقاً) إنها فازت بعقد لبناء محطة لتحلية المياه المالحة بقيمة 641 مليون دولار في المملكة العربية السعودية، كما ذكرت وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية.

وقالت الشركة إنها وقعت العقد للمرحلة الثالثة من مشروع إنشاء محطة الشعيبة لتحلية المياه المالحة مع شركة “الشعيبة 3 لتحلية المياه”، وهي شركة ذات أغراض خاصة أسسها مطور المشروع شركة “أكوا باور”.

وكانت “دوسان إينيربيليتي” قد شاركت في مشاريع تحلية المياه المالحة مع “أكوا باور” في عامي 2006 و2007.

ويهدف المشروع إلى إنشاء محطة لتحلية المياه المالحة باستخدام تقنية التناضح العكسي على بعد 110 كيلومترات جنوب مدينة جدة السعودية.

وستجري “دوسان إينيربيليتي” جميع العمليات من التصميم إلى تصنيع المعدات وتركيبها وتشغيلها الاختباري بطريقة التصميم والتوريد والتشييد  وتخطط لإكمال بناء المحطة بحلول شهر أيار / مايو 2025.

وبعد اكتمال المحطة، ستكون قادرة على إنتاج 600 ألف طن من المياه، تكفي لحوالي مليوني شخص في اليوم. كما سيتم بناء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 60 ميجاوات لتقليل استهلاك الكهرباء لإنتاج المياه العذبة.

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