دور المال في معدلات الطلاق في السعودية، وكيف يمكن تجنب الخلافات المالية في الزواج؟

يبرز دور المال في حالات الطلاق مع تسجيل المملكة العربية السعودية في النصف الأول من العام 2025 أكثر من 57,595 حالة طلاق، أي ما يقارب معدل 157 يوميًا أي حالة كل 9 دقائق، و65% منها خلال السنة الأولى من الزواج! فهل يلعب الجانب المالي دوراً كبيراً في ذلك؟ يشير تحليل حول الطلاق في دول الخليج إلى دور “الضائقة المالية لبعض الأزواج التي تمنع الزوج من تلبية الواجبات الأسرية، وهذا هو السبب الأقوى الذي تكثر بسببه حالات طلب الطلاق”. فهناك الضغوط الاجتماعية ومواكبة سيل من التباهي والمغريات عبر الشبكات الاجتماعية أيضاً. ويلعب ذات الجانب المالي وتنظيمه دوراً هاماً في نجاح الزواج من عدمه في معظم دول العالم. تكمن الطريقة الأكثر فعالية لتجنب الخلافات المالية في الزواج في الشفافية، أي التواصل الصريح والصادق والمنتظم حول الأمور المالية. وما ينسحب على الجانب المالي يشمل كل الأمور الأخرى، أي التفاهم على لغة حوار مشتركة دائماً لتتسم المناقشات المالية باحترام الطرف الآخر دون اختزالها بإطلاق الأحكام بحسب ما أشارت به لأريبيان بزنس خبيرة اجتماعية تلفت إلى دور الأهل وضرورة تلبية طلب مساعدتهم مالياً في بعض الأحيان. يعمل هذا المبدأ الأساسي كحجر زاوية ينبني عليه الانسجام، ويتفرع إلى عدة استراتيجيات عملية يجب على الزوجين تبنيها. وللبدء، يجب على الزوجين تعزيز التواصل والشفافية. هذا يعني ضرورة جدولة “محادثات مالية” منتظمة، وتخصيص وقت محدد وخالٍ من مماحكات لإطلاق الأحكام، ربما شهريًا أو ربع سنويًا، وذلك لمناقشة الأوضاع المالية والتخطيط، بدلاً من جعل هذه المناقشات رد فعل على الأزمات. وتتطلب الشفافية الكاملة أن يكون كلا الشريكين صادقًا تمامًا حول جميع الأمور المالية، بما في ذلك الدخل والنفقات والديون والحسابات. ويجب تجنب ما يُعرف بـ “الخيانة المالية”، أي إخفاء المشتريات أو الديون، لأنها تقوض الثقة وتُعد مصدرًا رئيسيًا للصراع. بعد ذلك، يجب التركيز على التخطيط المشترك وتوحيد الأهداف. ينبغي على الزوجين تحديد أهداف مالية مشتركة والاتفاق على رؤية موحدة لخططهما قصيرة وطويلة المدى، كالادخار لمنزل، أو التقاعد، أو سداد الديون، مما يساعدهما على العمل كفريق واحد. ولترجمة هذه الأهداف إلى واقع، يجب وضع ميزانية أو خطة إنفاق مشتركة معًا، تكون واقعية وتعكس أولويات وقيم كلا الشريكين وتوجّه أموالهما نحو هذه الأهداف المتفق عليها. كما يُعد التعامل المشترك في إدارة الديون والتخطيط للطوارئ أمرًا حيويًا؛ فيجب وضع استراتيجية واضحة للديون وبناء صندوق للطوارئ لتوفير الأمان وتقليل التوتر الناتج عن النفقات غير المتوقعة. ثالثًا، من الضروري فهم الاختلافات ووضع القواعد. ينبغي على الزوجين فهم “الشخصية المالية” لكل طرف، من خلال التحدث بصراحة عن مواقفهما وعاداتهما وتجاربهما السابقة مع المال. إن إدراك أن أحدهما قد يكون “مدخرًا” بطبعه والآخر “مبذرًا” يسمح بوجود التعاطف والتنازل. وبناءً على هذا الفهم، يجب وضع قواعد إنفاق واضحة، كالاتفاق على حدود معينة للمشتريات التي لا يمكن تجاوزها دون استشارة الطرف الآخر. ولتعزيز الاستقلالية والانسجام، يوصى بـ تخصيص “مصروف شخصي”؛ وهو مبلغ صغير ومتساوي من المال يُخصص لكل شخص لينفقه بحرية دون الحاجة إلى استشارة الآخر، مما يقلل من الخلافات حول المشتريات البسيطة. أخيرًا، يجب معرفة كيفية التعامل مع الخلافات وطلب المساعدة. عند نشوب خلاف مالي، يجب تجنب اللوم والتمسك بالهدوء، والتركيز على التوصل إلى حلول وسط ووضع خطط عمل ملموسة. وفي حال استمرت الخلافات أو كانت الأمور المالية معقدة، فإن طلب التوجيه المهني واستشارة مستشار مالي يمكن أن يوفر أدوات عملية ويساعد في حل المشكلات بطريقة محايدة. باختصار، يتحقق الانسجام المالي في الزواج من خلال الصراحة المستمرة، والاحترام المتبادل، والشفافية المدروسة، والمسؤولية المشتركة عن الإنفاق الحالي والأمن المستقبلي.

دراسة تحليلية للطلاق في منطقة مكة المكرمة

وتؤكد نتائج دراسة سعودية أن المال يُعدّ قضيةً محوريةً مرتبطةً بالطلاق في منطقة مكة المكرمة، حيث يُمثّل سببًا رئيسيًا وتحدٍّ رئيسيًا لما بعد الطلاق. وبرزت العوامل المالية على أنها أبرز أسباب فسخ الزواج، بما يتماشى مع الأبحاث العالمية حول الضغوط الاقتصادية واستقرار الزواج. وعندما سُئل المشاركون عن الأسباب التي يُشير إليها المجتمع للطلاق، كان “المال” العامل الأكثر شيوعًا (35.6%).وغالبًا ما اقترنت الأسباب المالية بعوامل أخرى، مثل “المال، النسب” (19.2%) و”الديون، المال” (9.6%)، مما يُشير إلى تقاطع الضغوط الاقتصادية مع المكانة الاجتماعية والديون.وسلّطت الدراسة الضوء على تعقيدات الحياة الأسرية بعد الطلاق، مشيرةً تحديدًا إلى صعوبات تأمين الدعم المالي (مثل مصروف شهري) للأطفال. وتُرشد النتائج في الدراسة صانعي السياسات وخدمات الدعم لتصميم تدخلات شاملة تُعنى بـ التمكين الاقتصادي ، إلى جانب الصحة النفسية والاستقرار الأسري للأفراد المطلقين.