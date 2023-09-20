فادي طنّوس by فادي طنّوس

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دوري أبطال أوروبا.. بداية ناجحة لباريس سان جيرمان ومانشستر سيتي وساحقة لبرشلونة

فادي طنّوس by فادي طنّوس
دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال أوروبا

حسم باريس سان جيرمان الفرنسي قمة الجولة الأولى لمسابقة دوري أبطال أوروبا بكرة القدم لصالحه بفوزه على ضيفه بوروسيا دورتموند الألماني 2-0، ضمن منافسات المجموعة السادسة التي شهدت أيضا تعادل ميلان الإيطالي مع نيوكاسل الإنكليزي بدون أهداف.

ويعود الفضل بفوز سان جيرمان إلى نجميه كيليان مبابي والمغربي أشرف حكيمي بعدما سجل الأول في الدقيقة 49 من ركلة جزاء، وأضاف الاخر الهدف الثاني بعدها بتسع دقائق.

وحول مانشستر سيتي الإنكليزي تأخره بهدف إلى فوز 3-1 على ضيفه ريد ستار بلغراد الصربي، وهي نفس النتيجة التي حققها لايبزيغ الألماني على حساب يونغ بويز السويسري، ضمن منافسات المجموعة السابعة.

افتتح الغاني عثمان بكاري أهداف المباراة للنجم الأحمر في الدقيقة الأول من الشوط الأول، قبل أن ينقلب الأمر رأساً على عقب وتتلقى شباك الضيوف 3 أهداف عن طريق الأرجنتيني خوليان ألفاريس (47 و60) ورودري (73).

ويدين لايبزيغ بفوزه إلى الفرنسي محمد سيماكان والنمساوي كزافر شلاغر والبديل السلوفيني بنيامين سيسكو أصحاب الأهداف في الدقائق 3 و74 و2+90 توالياً، في جين سجل للضيوف الكونغولي ميشاك إيليا (33).

وألحق برشلونة الإسباني هزيمة قاسية بضيفه انتويرب البلجيكي بعد الفوز عليه بخماسية نظيفة ضمن منافسات المجموعة الثامنة.

وسجل جواو فيليكس (11 و66) والبولندي روبرت ليفاندوفسكي (19) ومدافع انتويرب جيل باتاي (23 خطأ في مرماه) وغافي (54) أهداف برشلونة.

وفي المجموعة ذاتها، تغلب بورتو البرتغالي على شاختار دانييتسك الاوكراني 3-1. سجل للفائز البرازيلي وندرسون غالينو (8 و15) والايراني مهدي تاريمي (29)، بعد ان تقدم الخاسر بواسطة الفنزويلي كيفن كيلسي (13).

وخطف لاتسيو الإيطالي نقطة التعادل من ضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني في الدقيقة الخامسة من الوقت الضائع لينتهي اللقاء الذي جمعهما لحساب المجموعة الخامسة 1-1، فيما فاز فينوورد الهولندي على ضيفه سلتيك الاسكتلندي 2-0.

وتستكمل الأربعاء مباريات الجولة الأولى، حيث تقام 8 مباريات وفق الجدول التالي:

المباراةالموعد
غلطة سراي – كوبنهاغنالأربعاء 20 أيلول/سبتمبر 2023،
19:45
ريال مدريد – يونيون برلينالأربعاء 20 أيلول/سبتمبر 2023،
19:45
بايرن ميونيخ – مانشستر يونايتدالأربعاء 20 أيلول/سبتمبر 2023،
22:00
إشبيلية – لانسالأربعاء 20 أيلول/سبتمبر 2023،
22:00
آرسنال – أيندهوفنالأربعاء 20 أيلول/سبتمبر 2023،
22:00
سبورتينج براغا – نابوليالأربعاء 20 أيلول/سبتمبر 2023،
22:00
ريال سوسييداد – إنترالأربعاء 20 أيلول/سبتمبر 2023،
22:00
بنفيكا – سالزبورغالأربعاء 20 أيلول/سبتمبر 2023،
22:00
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