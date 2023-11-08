دوري أبطال أوروبا: سيتي يتأهل لدور الـ16 وميلان يثأر من سان جيرمان

حسم مانشستر سيتي الإنكليزي حامل اللقب تأهله إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الحادية عشرة توالياً بصحبة لايبزيغ الألماني، بفوزهما على يونغ بويز السويسري 3-0 والنجم الأحمر الصربي 2-1 تواليا، في الجولة الرابعة من دور المجموعات.

فيما سقط باريس سان جيرمان في “سان سيرو”، أمام مضيفه ميلان الإيطالي 1-2 ليأثر الفريق اللومباردي من خسارته ذهاباً 0-3 في العاصمة الفرنسية.

في المجموعة السابعة وعلى “سيتي أوف مانشستر ستاديوم”، حقق سيتي فوزه الرابع من أربع مباريات، ما سمح له بحجز بطاقته إلى ثمن النهائي قبل جولتين على نهاية دور المجموعات.

وسبق لسيتي أن تغلب على الفريق السويسري في معقله 3-1 خلال الجولة الماضية بفضل ثنائية للنرويجي إرلينغ هالاند، الذي كان على الموعد الثلاثاء أيضا بثنائية أخرى.

وعزز سيتي صدارته بالعلامة الكاملة (12 نقطة)، بفارق ثلاث نقاط عن لايبزيغ الذي ضمن بدوره تأهله إلى ثمن النهائي للمرة الثانية تواليا والرابعة في تاريخه، بفوزه على مضيفه النجم الأحمر بهدفين للهولندي تشافي سيمونز (8) والبلجيكي لويس أوبيندا (77) مقابل هدف هدية من بنجامين هنريخس (81 عن طريق الخطأ في مرماه).

وفي المقابل، تجمد رصيد كل من الفريقين الصربي والسويسري عند نقطة.

وكما كان متوقعا، سيطر سيتي تماما على اللقاء حتى نجح في افتتاح التسجيل في الدقيقة 23 من ركلة جزاء انتزعها البرتغالي ماتيوس نونيش من ساندرو لاوبر، فانبرى لها هالاند بنجاح.

وواصل سيتي أفضليته التامة وسجل الثاني قبيل نهاية الشوط الأول عبر فيل فودن الذي وصلته الكرة من جاك غريليش(45+2).

ووجه هالاند الضربة القاضية للضيوف بهدفه الشخصي الثاني من كرة قوية أطلقها من خارج المنطقة (52)، مسجلا هدفه الخامس عشر في 17 مباراة خاضها منذ بداية الموسم في جميع المسابقات.

ميلان يثأر ويخلط الأوراق

وفي المجموعة السادسة، ثأر ميلان لخسارته أمام باريس سان جيرمان قبل أسبوعين بثلاثية نظيفة، وتغلب عليه 2-1 على ملعب سان سيرو، ليشعل بذلك المنافسة في ما اعتبرت مجموعة الموت.

وتنازل باريس سان جيرمان عن الصدارة لصالح بوروسيا دورتموند الألماني الذي يملك 7 نقاط بعد تجديده الفوز على نيوكاسل بهدفين سجلهما نيكلاس فولكروغ (26) ويوليان براندت (79) اليوم أيضا، في حين يملك الفريق الفرنسي 6 نقاط مقابل 5 للميلان و4 لنيوكاسل سجلهما نيكلاس فولكروغ (26) ويوليان براندت (79).

وكان سان جيرمان البادئ بالتسجيل عندما تطاول قائده البرازيلي ماركينيوس لكرة رأسية من ركلة ركنية رفعها عثمان ديمبيليه وحولها باتجاه القائم الثاني، حيث كان يتربص المدافع السلوفيني ميلان سكرينيار ليتابعها برأسه داخل الشباك (9).

بيد أن فرحة الفريق الباريسي لم تدم طويلا، فعلى إثر هجمة سريعة بدأها البرتغالي رافايل لياو الذي مرر كرة أمامية باتجاه الفرنسي اوليفييه جيرو، توغل الأخير داخل المنطقة واطلقها زاحفة سريعة تصدى لها الحارس الإيطالي جانلويجي دوناروما الذي كان يواجه فريقه السابق، من دون أن يلتقطها، فتهيأت مجددا أمام لياو الذي سددها بطريقة أكروباتية خلفية مدركا التعادل (12).

والهدف هو الأول لميلان في المسابقة القارية هذا الموسم بعد اكتفائه بتعادلين سلبيين مع نيوكاسل ودورتموند قبل السقوط أمام باريس سان جيرمان ذهابا.

وبقيت النتيجة على حالها رغم فرص عدة للفريقين، حتى نجح جيرو في منح التقدم لميلان مستغلا تمريرة عرضية متقنة من زميله في المنتخب الفرنسي ثيو هرنانديز ليزرعها رأسية في الشباك (51).

ورمى باريس سان جيرمان بكل ثقله لإدراك التعادل، وأشرك مدربه الإسباني لويس أنريكي اكثر من ورقة هجومية في الدقائق العشرين الأخيرة من دون أن تتغير النتيجة.