دوري أبطال أوروبا.. ريمونتادا ريال مدريد.. وصدمة أرسنال ومانشستر يونايتد (فيديو)

عاش عشاق الساحرة المستديرة ليلة كروية ممتعة مع انطلاق مباريات الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وحقق ريال مدريد ريمونتادا مثيرة أمام مضيفه نابولي الإيطالي أنقذت رأس مدربه كارلو أنشيلوتي الذي كان قاب قوسين أو أدنى من الرحيل حال تعرض الفريق لهزيمة جديدة.

بادر نابولي بالتسجيل بعد 19 دقيقة عن طريق ليو أوستيجارد، قبل أن يعادل للضيوف فينيسيوس جونيور في الدقيقة 27، ويتقدم بيلينغهام في الدقيقة 34.

ومع بداية الشوط الثاني احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء ضد ناتشو فيرنانديز، سجل منها بيوتر زيلينسكي هدف التعادل لنابولي، لكن فيدي فالفيردي سدد صاروخية في العارضة ارتدت لتصطدم في جسد الحارس أليكس ميريت وتستقر داخل الشباك قبل نهاية اللقاء بـ12 دقيقة.

ووصل ريال مديد إلى النقطة رقم 6 في صدارة المجموعة الثالثة، فيما تراجع نابولي إلى المركز الثاني بـ3 نقاط.

GOALS GALORE!!!



What a night of Champions League action… who scored the best goal of the night?#beINCL pic.twitter.com/63Dj7X0j38 — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) October 3, 2023

شاهد أهداف وملخص مباراة نابولي وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

وفي مباريات أخرى فاز إنتر ميلان الإيطالي على ضيفه بنفيكا البرتغالي بهدف دون رد، وريال سوسيداد الإسباني على رد بول سالزبورغ النمساوي بهدفين دون مقابل، وبايرن ميونخ الألماني على كوبنهاجن الدنماركي بهدفين لهدف، وسبورتنغ براغا البرتغالي على يونيوين برلين الألماني بنتيجة 3-2، فيما تعادل بي إس في آيندهوفن الهولندي مع إشبيلية الإسباني بهدفين لكل فريق.

صدمة أرسنال ومانشستر يونايتد

رغم تقدمه في النتيجة بهدف سجله غابرييل خيسوس في الدقيقة 14، إلا أن أرسنال الإنجليزي تلقى هدفين من مضيفه لانس الفرنسي، ليخسر المباراة وصدارة المجموعة.

سجل هدفي لانس الفرنسي، أدريان توماسون في الدقيقة 25 وإيلي واهي في الدقيقة 69.

وخسر مانشستر يونايتد الإنجليزي على ملعبه ووسط جماهيره من غلطة سراي التركي بهدفين لثلاثة.

افتتح يونايتد التسجيل في الدقيقة 17 عن طريق راسموس هويلوند، قبل أن يتعادل الضيوف عن طريق ويلفريد زاها، لاعب الشياطين الحمر الأسبق.

عاد هويلوند للتقدم مجددا ليونايتد في الدقيقة 67، قبل أن يرد كريم أكتورك أوغلو بهدف بعد 4 دقائق فقط.

وبينما تشير النتيجة للتعادل 2-2، تعرض كاسيميرو للطرد في لعبة احتسب معها حكم المباراة ركلة جزاء انبرى لها ماركو إيكاردي وأهدرها في الدقيقة 78، قبل أن يصحح خطأه بعد 3 دقائق فقط بتسجيل هدف الفوز لفريقه من قلب أولد ترافورد.

شاهد أهداف وملخص مباراة مانشستر يونايتد وغلطة سراي في دوري أبطال أوروبا