سُحبت قرعة الدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا بكرة القدم في استاد الثمامة المونديالي في العاصمة القطرية الدوحة، فاسفرت عن مواجهة الهلال السعودي حامل اللقب مع فولاد خوزستان الإيراني والدحيل القطري مع الشباب السعودي.

وتُقام مباراتَا ربع النهائي لدوري أبطال آسيا غداً الخميس على استادَي الثمامة والجنوب في قطر التي تستضيف الأدوار الإقصائية لمنطقة الغرب بنظام التجمّع. ويُلعب نصف النهائي الأحد المقبل، على أن يتأهل الفائز لملاقاة ممثل الشرق أوراوا ريد دايموندز الياباني، ذهاباً في 29 نيسان وإياباً على أرض أوراوا في 6 أيار. وعبّر الأرجنتيني رامون دياس مدرب الهلال حامل اللقب أربع مرات (رقم قياسي) عن سعادته من القرعة “أنا سعيد من نتيجة القرعة لإمكانية تأهل فريق سعودي إلى النهائي”.

ويتطلع الهلال إلى الاحتفاظ بلقبه بطلاً لدوري أبطال آسيا ورفع رصيده القياسي إلى خمسة ألقاب، لكن يتوجب عليه أولاً تخطي فولاد خوزستان الإيراني على استاد الجنوب في مدينة الوكرة.

قال دياس إنه يتطلع إلى مشاهدة مستوى أفضل من فريقه، رغم الفوز على شباب الأهلي دبي 3-1، بأهداف النيجيري أوديون إيغالو، الكوري الجنوبي هيون-سو جانغ والأرجنتيني لوسيان فييتو “سعداء بالنتيجة وليس بالمستوى، خصوصاً في الشوط الثاني، لأننا في نادي الهلال من واجبنا أن نقدم مستوى مرتفعاً بسبب نوعية لاعبينا”.

يُلعب نصف النهائي الأحد، على أن يتأهل الفائز لملاقاة ممثل الشرق أوراوا ريد دايموندز الياباني في النهائي.

وفي حال احتفاظه بلقب دوري أبطال آسيا، سيصبح الهلال ثاني فريق سعودي يحقق هذا الإنجاز بعد الاتحاد في 2004 و2005. في المقابل، أشاد جواد نيكونام مدرب فولاد بالروح القتالية لفريقه الذي يمرّ بمرحلة عدم استقرار، إذ يحتل المركز الثامن في الدوري المحلي.

قال نجم الوسط الدولي السابق الذي فاجأ الحضور في المؤتمر الصحافي بإعلانه أن المباراة كانت الأخيرة له على رأس الجهاز الفني “أهنئ اللاعبين الذين عملوا بقوة وكانوا رائعين، ولعبوا بحسب الخطة الموضوعة. كانت المباراة الأخيرة لي على رأس الجهاز الفني في نادي فولاد، وقد اتخذت هذا القرار لأن هنالك أولويات أخرى بالنسبة إلي على صعيد العائلة والحياة، وبالتالي لن أكون مع الفريق في المباراة المقبلة”.

وفي المباراة الثانية، يأمل الدحيل في تخطي عقبة ربع النهائي للمرة الأولى بعد ثلاث محاولات سابقة، عندما يلاقي الشباب السعودي.