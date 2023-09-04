أندية إيران تلعب في السعودية لأول مرة منذ 8 أعوام

لأول مرة منذ عام 2016 ستقام مباريات الأندية السعودية ونظيرتها الإيرانية على أساس نظام الذهاب والإياب، بحسب بيان نشره الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وأكد البيان أن هذا القرار يسري على جميع المباريات بين المنتخبات والوطنية والأندية التابعة، ويأتي هذا التطور في أعقاب الاتفاق الرائد بين الاتحادين السعودي والإيراني.

وقبيل هذا الاتفاق بين الاتحادين، كانت جميع المباريات التي تجمع فرق الاتحادين السعودي والإيراني لكرة القدم، سواء على مستوى المنتخب الوطني أو الأندية، تقام على ملاعب محايدة.

All matches between national teams and clubs of Saudi Arabian Football Federation (SAFF) and Football Federation Islamic Republic of Iran (FFIRI) will now take place on a home-and-away basis! https://t.co/zanVVsl8o1 — AFC (@theafcdotcom) September 4, 2023

ورحب الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بهذه الخطوة، معتبرا إياها “تاريخية وتعكس التزام الاتحادين السعودي والإيراني لتوطيد العلاقات داخل مجتمع كرة القدم في كلا البلديان، بشكل يسمح للأندية باستضافة المباريات على ملاعبها وزيارة ملعب الفريق المقابل في المباريات الخارجية، مما يزيد من مستوى التفاعل وخبرة المتعة للجماهير واللاعبين”.

ومع اعتماد إقامة المباريات بنظام الذهاب والإياب بين أندية الاتحادين السعودي والإيراني لكرة القدم، اعتباراً من 19 سبتمبر، أكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم التزامه الكامل بتوفير أعلى معايير الأمن والسلامة لكافة أطراف اللعبة في هذه المباريات، مع تأمين الموافقات اللازمة من اللجان المعنية.

وكانت قرعة دور المجموعات في دوري أبطال آسيا 2023 وضعت اتحاد جدة في المجموعة الثالثة بجانب سباهان أصفهان الإيراني.

وتواجد الهلال والنصر السعوديين في المجموعتين الرابعة والخامسة على الترتيب، حيث يواجهان ناديين إيرانيين، الأول مع نساجي مازاندران والثاني مع برسيبوليس.