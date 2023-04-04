دوجكوين تقفز مع تبديل تويتر لشعاره إلى الكلب شيبا اينو

ارتفعت عملة الـ دوجكوين Dogecoin بأكثر من 30٪ بعد أن قام تويتر بتغيير شعاره إلى صورة كلب يرمز للعملة وهو شيبا اينو shiba inu ، ويروج إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تويتر بالترويج للعملة منذ سنوات. ويأتي ارتفاع العملة بأكثر من 30٪ يوم الإثنين، ويأتي ذلك بعد أن طالب محامو تويتر وماسك من قاضٍ فيدرالي يوم الجمعة إلغاء دعوى قضائية بقيمة 258 مليار دولار من عام 2022 اتهمت الملياردير بالتلاعب بسعر دوجكوين ورفعها إلى أكثر من 36000٪.

بعد تغيير شعار تويتر إلى صورة شيبا اينو، شارك ماسك مذكرة حول التغيير ونشرها لتظهر لقرابة 33.5 مليون متابع على تويتر . ظهر الكلب فقط لبعض مستخدمي تويتر ، بما في ذلك مستخدمي موقعه على الإنترنت.

يذكر أن عملة “دوج” DOGE ظهرت كنوع من المزاح من قبل جاكسون بالمر، مدير إنتاج لدى شركة “أدوبي” في سيدني، أستراليا. فقد تلقى بالمر خلال عام 2013 إتصالاً من بيلي ماركوس، مطور برامج في شركة “آي بي إم”، الذي أراد إنشاء عملة رقمية. وكشفا خلال حفل الإطلاق أن شعار العملة مستوحى من وجه الكلب الياباني الشهير “شيبا إينو” Shibu Inu .