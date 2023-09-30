“دوبيزل” تشارك في جهود حماية المستهلك في دولة الإمارات من خلال جدارية تحطم الأرقام القياسية

دوبيزل تنضم إلى أكثر من 100 علامة تجارية رائدة للتوعية بحقوق المستهلك ومكافحة الاحتيال

شاركت دوبيزل، المنصة الرقمية للإعلانات المبوبة، في مبادرة غير مسبوقة نظمتها “جمعية الإمارات لحماية المستهلك” في إمارة الشارقة. حيث شاركت أكثر من 100 علامة تجارية معروفة في جدارية عملاقة بطول 100 متر على شارع الاتحاد.

ويندرج هذا المشروع تحت مظلة مبادرة الجمعية التي تحمل شعار “مسؤوليتنا حماية”، والهادفة للتوعية بحقوق المستهلك ومكافحة الاحتيال التجاري في دولة الإمارات العربية المتحدة.

دوبيزل تدعم حقوق المستهلك

وسرعان ما تحولت الجدارية الضخمة، والتي يصل ارتفاعها إلى 10 أمتار وتمتد على مسافة 100 متر، إلى معلم مميز يرمز إلى التزام الشركات في الإمارات بحماية مصالح المستهلك وتوعيته بحقوقه، وتذكير دائم بضرورة حماية المستهلك والالتزام بممارسات الأعمال الأخلاقية.

تهدف مبادرة “مسؤوليتنا حماية” إلى الوصول إلى كافة شرائح المجتمع بغض النظر على الحواجز الديموغرافية، لضمان توعية جميع سكان الدولة بحقوقهم كمستهلكين. كما تسعى المبادرة إلى تمكين المستهلك وتوعيته بأهمية الكشف عن أشكال الاحتيال التجاري على اختلافها والإبلاغ عنها. وتسلّط المبادرة الضوء على دور الشركات الفاعل في خلق بيئة استهلاك آمنة وعادلة للجميع.

وعبّر حيدر علي خان، الرئيس التنفيذي، “بيوت” عن رأيه بالحملة قائلًا: “تعكس رعايتنا لمبادرة “مسؤوليتنا حماية” التزامنا الراسخ بتطوير تجربة استهلاكية تتسم بالشفافية والنزاهة. نحن ندرك تمامًا أهمية رفع وعي المستهلك فيما يتعلق بالتهديدات المحتملة في سياق الاحتيال والغش التجاري. وانسجامًا مع هذا الهدف، فإننا نفخر بقيامنا مؤخرًا بطرح خاصية الحسابات الموثقة، مما يرتقي بتجربة المستخدم ويضمن توفير منصة آمنة للجميع. وبطرح هذه الخاصية الجديدة، فإن المستخدمين الذين تظهر إشارة التوثيق الزرقاء في حساباتهم هم عنوان للمصداقية والموثوقية، مما يؤكد التزامنا بخلق بيئة رقمية جديرة بثقة عملائنا”.

يذكر أن مبادرة “مسؤوليتنا حماية” هي مثال على أهمية تعاون الشركات لنشر الوعي وتمكين المستهلك وتوفير بيئة آمنة للجميع.