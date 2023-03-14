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Posted inأخبار أريبيان بزنس

دوام رمضان في السعودية 5 ساعات وللجهة الحكومية حرية تحديد بدايته

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن ساعات الدوام الرسمي في رمضان 2023 ستكون 5 ساعات تبدأ في العاشرة صباحاً وتنتهي عند الثالثة عصراً

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كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن ساعات الدوام الرسمي في رمضان 2023

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية أن ساعات الدوام الرسمي في شهر رمضان 2023 ستكون خمس ساعات فقط تبدأ عند الساعة العاشرة صباحاً وتنتهي عند الساعة الثالثة عصراً طيلة أيام الشهر المبارك.

وأكدت الوزارة، بحسب صحيفة “عكاظ” المحلية، أن اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية نصت على أن لا تتجاوز ساعات الدوام في شهر رمضان المبارك خمس ساعات، مع إعطاء الوزراء ومن في حكمهم الصلاحية بجواز إجراء تغيير في أوقات بدء ساعات العمل الرسمية وانتهائها، بما لا يتجاوز ساعتين عما ورد في اللائحة.

ونصت اللائحة على أن هذه الصلاحية تأتي من أجل إعطاء الجهات الحكومية المرونة في تحديد بدء ساعات العمل وفق حاجات العمل، ومراعاة لأوقات الذروة والازدحام، مع التأكيد على أن تلتزم الجهة التي تقوم بمثل تلك التعديلات بإبلاغ موظفيها عن مواعيد ساعات العمل وبدئها وانتهائها بوقت كافٍ لا يتجاوز تاريخ 1444/8/27.

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