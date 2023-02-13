فادي طنّوس by فادي طنّوس

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الإمارات.. 6 ساعات عمل خلال شهر رمضان المبارك

فادي طنّوس by فادي طنّوس
دوام رمضان في الإمارات

بات شهر رمضان المبارك قريباً مع انطلاق العد التنازلي لبلوغه، إذ يفصلنا عنه قرابة 36 يوماً، كون من المرجح أن يبدأ في 23 آذار/مارس المقبل.

ووفقا للمؤشرات الفلكية، سيصادف أول أيام عيد الفطر في الإمارات يوم الخميس 20 نيسان/أبريل ويستمر حتى الأحد 23 نيسان/أبريل.

ووفقاً لقانون العمل الإماراتي، يتعين على موظفي القطاع الخاص العمل 8 ساعات في اليوم أو 48 ساعة في الأسبوع، لكن خلال شهر رمضان المبارك، يتم تخفيض ساعات العمل بمقدار اثنين ليصبح 6 ساعات.

وسيصوم المسلمون خلال الشهر الكريم المقبل ما يقارب 14 ساعة في اليوم، حيث تزداد فترة الصيام لدقائق معدودة يومياً.

ويعد الإفطار أول وجبة يتناولها المسلمون بعد فترة الصيام طيلة النهار والتي تنتهي عند غروب الشمس.

مواعيد الإفطار خلال شهر رمضان المبارك لعام 2023

التاريخالتوقيت
23 آذار/مارس18:31
24 آذار/مارس18:32
25 آذار/مارس18:32
26 آذار/مارس18:33
27 آذار/مارس18:33
28 آذار/مارس18:33
29 آذار/مارس18:34
30 آذار/مارس18:34
31 آذار/مارس18:35
01 نيسان/ابريل18:35
02 نيسان/ابريل18:36
03 نيسان/ابريل18:36
04 نيسان/ابريل18:37
05 نيسان/ابريل18:37
06 نيسان/ابريل18:37
07 نيسان/ابريل18:38
08 نيسان/ابريل18:38
09 نيسان/ابريل18:39
10 نيسان/ابريل18:39
11 نيسان/ابريل18:40
12 نيسان/ابريل18:40
13 نيسان/ابريل18:41
14 نيسان/ابريل18:41
15 نيسان/ابريل18:41
16 نيسان/ابريل18:42
17 نيسان/ابريل18:42
18 نيسان/ابريل18:43
19 نيسان/ابريل18:43
20 نيسان/ابريل18:44

وسيتم تأكيد التواريخ الدقيقة لبداية شهر رمضان المبارك وعيد الفطر السعيد من قبل لجنة تحري رؤية القمر.

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