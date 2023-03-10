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دوام رمضان، الإمارات تسمح بالعمل المرن وعن بعد

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الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية
الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية تصدر تعميماً بشأن الدوام في شهر رمضان

أصدرت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية في الإمارات العربية المتحدة تعميماً خاصاً بشأن تحديد ساعات الدوام الرسمي لموظفي الوزارات والجهات الاتحادية خلال شهر رمضان المبارك، وذلك استناداً لقرار مجلس الوزراء بشأن تحديد ساعات العمل الرسمية للقطاع الحكومي الاتحادي في شهر رمضان المبارك.


ويبدأ الدوام الرسمي للوزارات والجهات الاتحادية في شهر رمضان المبارك – حسب التعميم – من التاسعة صباحاً وينتهي عند الساعة الثانية والنصف بعد الظهر، وذلك من يوم الاثنين وحتى يوم الخميس، أما يوم الجمعة فيكون الدوام من الساعة التاسعة صباحاً، حتى الساعة 12 ظهراً، باستثناء من تقتضي طبيعة عملهم خلاف ذلك.
وأكدت الهيئة أنه يجوز للوزارات والجهات الاتحادية – وبما يتوافق مع مصلحة العمل لديها – تطبيق لوائح العمل المرن المعتمدة لديها أو العمل عن بعد وفق الأصول خلال أيام العمل في شهر رمضان المبارك، وذلك ضمن حدود عدد ساعات العمل المعتمدة يومياً.

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