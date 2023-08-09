طوّر فريق من الباحثين في جامعة تكساس الأمريكية، دواءً جديداً يساعد على المحافظة على الوزن بغض النظر عن كمية ونوع الأطعمة التي يتناولها المريض، ما يفتح المجال أمام نظام جديد للتغذية يجنّب مرضى السمنة من عناء الحرمان من أطباق معينة.

ويعمل الدواء الجديد على زيادة معدل التمثيل الغذائي في الجسم ويجعله أكثر فاعلية في تكسير السكريات والدهون، وذلك عن طريق تقييد نقل المغنيسيوم إلى الميتوكوندريا، وهو جزء الخلية المسؤول عن إنتاج الطاقة وحرق السعرات الحرارية.

وجاءت هذه النتائج بعد تجربة الدواء الذي يحمل اسم “CPACC” على مجموعتين من الفئران، حيث حافظ على وزن الفئران التي أضيف لها الدواء مع الطعام، بعكس الفئران الأخرى التي شهدت زيادةً في الوزن وارتفاعاً في معدلات الكوليسترول والسكر في الدم.