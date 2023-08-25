دواء لانقاص الوزن يعالج أمراض القلب

نجح عقار “ويغوفي” Wegovy لإنقاص الوزن الرائج من شركة “نوفو نورديسك” Novo Nordisk ، في تخفيف أعراض قصور القلب لدى المرضى الذين يعانون من السمنة، وفقاً لتجربة حديثة تضيف إلى الفوائد المحتملة للدواء، كما اوردت وكالة “بلومبيرج“.

وخفضت الجرعة الأسبوعية أمراضاً يمكن أن تشمل ضيق التنفس والتعب وتورم الساقين وعدم انتظام ضربات القلب، وفقاً للنتائج التي نشرت اليوم الجمعة في “مجلة نيو إنجلاند للطب“.

وقال يوجين يانج، طبيب القلب في جامعة واشنطن ورئيس مجلس الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية بالكلية الأمريكية لأمراض القلب، إن النتائج التي توصل إليها دواء شركة نوفو “مهمة للغاية، وباعتبارنا أطباء قلب، نريد أن نجعل الناس يشعرون بالتحسن. إن المرضى القادرين على المشي لمسافات أطول مفيدون، والأشخاص الذين يفقدون الوزن ويحسنون عوامل الخطر الأخرى مفيدون”.

عادةً ما يكون الأشخاص المصابون بالسمنة أكثر عرضة للإصابة بنوع من قصور القلب الذي يحدث عندما تضخ حجرته السفلية كمية من الدم أقل مما يحتاجه الجسم. في الولايات المتحدة، يعاني ما يقدر بنحو 2.5 مليون شخص من هذه الحالة، التي تسمى قصور القلب مع الكسر القذفي المحفوظ، وأكثر من 80% من هؤلاء المرضى يعانون أيضاً من السمنة، وهو أكثر شيوعاً عند كبار السن، ويمكن أن يكون متقدماً وفتاكاً.

وشاركت “نوفو” بعض النتائج من دراسة قصور القلب في عرض تقديمي للشركة في وقت سابق من هذا الشهر، لكن الإثارة طغت عليها تجربة أخرى أظهرت أن Wegovy خفض خطر إصابة المرضى بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية. وتعتبر كلتا الدراستين مهمتين حيث تسعى شركة “نوفو” إلى الحصول على تعويضات واسعة النطاق وتغطية الرعاية الصحية لـ Wegovy، والتي يمكن أن تكلف أكثر من 10 آلاف دولار سنوياً، وفقاً لمحلل “بلومبيرج انتليجنس” مايكل شاه.

وقال مارتن لانج، رئيس قسم التطوير في شركة “نوفو”، إن الشركة الدنماركية تنتظر النتائج المتوقعة في الربع الرابع من دراسة Wegovy على مرضى قصور القلب المصابين بداء السكري من النوع الثاني. وقال لانج إنه إذا كانت هذه النتائج إيجابية، فإن شركة الأدوية تخطط للسعي إلى توسيع علامتها التجارية لتشمل علاج قصور القلب المصاحب للسمنة.

وقال شاه إن ذلك من شأنه أن يمنح Wegovy ميزة على عقار مونجارو المنافس لشركة Eli Lilly & Co. ومن المتوقع أن يحصل “مونجارو” على موافقة الولايات المتحدة على علاج السمنة هذا العام، وهو أيضاً في مرحلة متأخرة من الدراسات المتعلقة بقصور القلب، لكن من غير المرجح أن تشارك “ليلي” هذه النتائج حتى منتصف عام 2024.

فوائد للقلب

وشملت دراسة “نوفو” 529 مريضاً بمتوسط عمر 69 عاماً بين آذار / مارس 2021 ومارس 2022. وكان أكثر من نصفهم من النساء، وكان ثلثاهم يعانون من السمنة المفرطة وكان جميعهم تقريباً من البيض. وكان نحو ثلثي المشاركين يعانون من قيود في النشاط البدني بسبب قصور القلب، بينما واجه الباقي صعوبة أكبر في أداء الأنشطة اليومية.

وشهد المرضى الذين تلقوا Wegovy تحسينات كبيرة في قياس الأعراض والقيود الجسدية. كما كان لديهم انخفاض في ضغط الدم وانخفاض في الالتهاب، وهما علامتان مهمتان لصحة القلب، مقارنة بأولئك الذين تلقوا علاجاً وهمياً.

ولم تقس الدراسة نتائج مثل دخول المستشفى والوفاة بشكل مباشر، ولا توجد علاجات أظهرت تحسين البقاء على المدى الطويل لدى المرضى الذين يعانون من شكل قصور القلب الذي تم تناوله في الدراسة.

وفقد أولئك الذين تم علاجهم ما متوسطه 31 رطلاً، أو 13.3% من وزن الجسم، وفقاً للدراسة، التي تم تقديمها أيضاً في المؤتمر السنوي للجمعية الأوروبية لأمراض القلب في أمستردام.