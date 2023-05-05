سامر باطر by سامر باطر

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دمية أمريكية، فكرة الفيلم العراقي جنائن معلقة الفائز بجائزة مالمو للسينما العربية

سامر باطر by سامر باطر

دمية أمريكية خلفها جنود الاحتلال تشكل فكرة الفيلم العراقي الفائز بجوائز عديدة أحدثها جائزة مالمو، وتدور أحداث فيلم “جنائن معلقة” حول الشقيقين “طه” و”أسعد” اللذين يعملان في جمع المعادن والبلاستيك من مكب نفايات في بغداد، يلفت انتباههما مكب نفايات الجيش الأميركي الذي يعثر فيه “أسعد” على دمية جنسية مهملة، ويقرر امتلاكها وإحضارها إلى المنزل، وحينما تختبر الدمية علاقة الأخوين، يواجههما قلق يهدد صلتهما الأخوية، ضمن تحدي الحب وصلة الدم، الذي تنتصر فيه روح الدعابة والبراءة.

نقلت رويترز تقريرا عن فوز فيلم «جنائن معلقة» للمخرج العراقي أحمد ياسين الدراجي، بجائزة أفضل فيلم روائي طويل في الدورة الثالثة عشر لمهرجان مالمو للسينما العربية، التي أسدل الستار عليها أول من أمس في السويد. كما حصل الفيلم على جائزة أفضل سيناريو، ونال بطله حسين محمد جليل جائزة أفضل ممثل.

أما باقي الجوائز فقد حصل فيلم (هايفن) للمخرجة رين رزوق على جائزة أفضل فيلم غير روائي، ومنح المشاهدون من خلال التصويت المباشر «جائزة الجمهور» للفيلم السوداني (أجساد بطولية)، للمخرجة السودانية سارة سليمان. وذهبت جائزة لجنة التحكيم لفيلم (بطاطا) للمخرجة الكندية من أصول لبنانية وسورية نورا كيفوركيان، كما نوهت اللجنة بالفيلم التونسي (تحت الشجرة)، للمخرجة أريج السحيري.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...