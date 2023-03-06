يساهم ضعف الليرة السورية المتواصل والتضخم المتصاعد ونقص الوقود و انهيار الاقتصاد في تردي حال العاصمة السورية دمشق التي حافظت على مكانتها كأرخص مدينة في العالم، و تليها طرابلس وطهران، عاصمتا ليبيا وإيران ، على التوالي فضلا عن تونس والجزائر ضمن القائمة التي تضم أرخص وأغلى مدن العالم.

وينشر موقع فيجيوال كابيتالست قائمة تصور المدن الأكثر تكلفة (والأقل) للعيش فيها هناك العديد من الفوائد للعيش في مدينة شهيرة مثل نيويورك أو سنغافورة ، ولكن يمكن أن تأتي وسائل الراحة والحصرية بتكلفة عالية. أصبحت المدن “باهظة الثمن” بسبب مجموعة متنوعة من العوامل مثل ارتفاع الطلب على السكن ، وتركيز الأعمال والصناعات ذات الأجور المرتفعة في تلك المدن ذات مستوى المعيشة المرتفع. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن تسهم عوامل مثل الضرائب وتكاليف النقل وتوافر السلع والخدمات أيضًا في التكلفة الإجمالية للمعيشة في المدن العالمية.

يستخدم الرسم البياني أعلاه بيانات من وحدة الاستخبارات الاقتصادية (EIU) هو عمل مستقل ضمن مجموعة الإيكونوميست، لتصنيف المدن الأكثر تكلفة في العالم وأقلها تكلفة للعيش فيها. ولإعداد القائمة ، جرى تحري أكثر من 400 سعر لأكثر من 200 منتج وخدمة في 172 مدينة ، مع إجراء مسح لمجموعة متنوعة من الشركات لتتبع تقلبات الأسعار خلال العام الماضي. التضخم + العملة القوية = المدن باهظة الثمن إذا كنت تعيش في مدينة حيث يجد العديد من السكان صعوبة في وضع سقف فوق رؤوسهم وتناول الطعام في أطباقهم وتغطية نفقاتهم ، فأنت تعيش في مدينة باهظة الثمن. ولكن إذا تضاعف هذا التضخم بعملة وطنية قوية ، فقد تعيش في واحدة من أغلى مدن العالم.