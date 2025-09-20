دمشق وجهة جديدة للاتحاد للطيران

تعتزم الاتحاد للطيران إضافة وجهة جديدة إلى شبكتها المتنامية في الشرق الأوسط، وهي العاصمة السورية دمشق، ابتداءً من 12 يونيو 2026. تأتي هذه الخطوة لتعزيز الروابط الثقافية والاقتصادية بين الإمارات وسوريا، وتلبية للطلب المتزايد على الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين. تُعدّ دمشق من أقدم المدن المأهولة في العالم، وستكون إضافة مهمة لشبكة الاتحاد للطيران، التي تسعى لربط المسافرين بـ”الأماكن التي تهمهم”. ستوفر الرحلات الجديدة خيارات سفر سلسة للراغبين في زيارة دمشق من الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، كما ستُتيح للجالية السورية المقيمة في أبوظبي إمكانية الوصول المباشر إلى بلادهم، ومن ثم إلى أكثر من 70 وجهة عالمية ضمن شبكة الاتحاد للطيران عبر مطار زايد الدولي. ستُطلق الاتحاد للطيران أربع رحلات أسبوعية بين أبوظبي ودمشق على متن طائرات إيرباص A320، والتي تتسع لـ158 مسافرًا، بواقع 8 مقاعد في درجة الأعمال و150 في الدرجة السياحية.يُؤكد أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران، على أهمية هذا المسار، مشيرًا إلى أن الرحلات الجديدة ستعزز العلاقات التجارية والثقافية بين البلدين. نمت التجارة بين الإمارات وسوريا بنسبة 23% في عام 2024، لتصل إلى 2.5 مليار درهم إماراتي. كما تُشكل الجالية السورية في الإمارات، والتي تزيد عن 350 ألف شخص، جزءًا حيويًا من نسيجها الاقتصادي والثقافي.

تُعدّ دمشق الوجهة الثامنة والعشرين التي أعلنت عنها الاتحاد للطيران هذا العام، مما يُبرهن على استراتيجية التوسع السريعة للشركة. تسعى الاتحاد للطيران إلى الوصول لـ38 مليون مسافر سنويًا بحلول عام 2030، وتُشكل هذه الرحلات الجديدة جزءًا من هذه الرؤية الهادفة إلى خدمة الوجهات التي يرغب بها المسافرون، مع دعم الروابط الاقتصادية والثقافية عبر شبكتها العالمية.

جدول الرحلات الأسبوعية

تعتزم الاتحاد للطيران تسيير أربع رحلات أسبوعية مباشرة بين أبوظبي ودمشق، أيام الاثنين، الأربعاء، الجمعة، والسبت. ستنطلق الرحلة رقم EY561 من مطار أبوظبي في تمام الساعة 9:15 صباحاً، لتصل إلى العاصمة السورية دمشق في الساعة 11:30 صباحاً، مما يمنح المسافرين وقتاً كافياً لبدء يومهم في المدينة. أما رحلة العودة، رقم EY562، فستغادر دمشق في الساعة 3:00 عصراً، وتصل إلى أبوظبي في تمام الساعة 7:00 مساءً، لتوفّر بذلك جدولاً زمنياً مرناً ومريحاً للراغبين في السفر بين المدينتين.