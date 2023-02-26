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Posted inأخبار أريبيان بزنس

دمشق ترحب بافتتاح مكاتب هيئات حقوقية وإنسانية دولية

الحكومة السورية في طريقها للسماح بافتتاح مكاتب تمثيل إقليمية لنخبة واسعة من المؤسسات الدولية الحقوقية والانمائية في العاصمة دمشق

مصادر أريبيان بزنس أكدت أن عدة منظمات إنمائية غربية عاملة في مناطق الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرق سوريا قدمت طلبات ترخيص للحكومة السورية

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دمشق في طريقها للسماح بافتتاح مكاتب هيئات حقوقية وإنسانية دولية مرة أخرى

أكدت تقارير اليوم الأحد أن الحكومة السورية في طريقها للسماح بافتتاح مكاتب تمثيل إقليمية لنخبة واسعة من المؤسسات الدولية الحقوقية والانمائية تحديداً في العاصمة دمشق.

وقالت صحيفة “رأي اليوم”، نقلاً عن مصادر غربية، إن اجتماعات ومشاورات عقدت مع ممثلين رفيعين لنخبة من المؤسسات الاوروبية والدولية والأمريكية والكندية على اساس اقناعها بان الظروف الآن مهيأة لعودتها لنشاطها في مكاتب متفق عليها ومرخصة في العاصمة السورية.

وأضافت “وهو أمر نوقش فيما يبدو بين عدة مسؤولين اوروبيين او غربيين وبين مسؤولين سوريين وبتوقع خلال الأسابيع القليلة المقبلة أن تعيد هيئات حقوقية أو هيئات إنسانية الطابع مثل وكالات إنمائية أمريكية وكندية وألمانية وأخرى فرنسية افتتاح مكاتب لها في الداخل السوري ومتابعة نشاطها في إطار تفاهمات جرت مؤخراً في دمشق”.

وأكدت مصادر عدة لأريبيان بزنس، في وقت سابق، أن عدة منظمات إنمائية غربية (فرنسية، هولندية، ألمانية) عاملة في مناطق الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرق سوريا قدمت في السنوات الثلاث الماضية طلبات ترخيص للحكومة السورية إلا أن دمشق لم تبلغها بأي رد إيجابي كان أو سلبي.

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