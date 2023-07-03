دمشق تؤكد موافقة الرياض على إعادة تشغيل الرحلات الجوية

أكد مدير عام المؤسسة العامة للطيران المدني السوري أن المملكة العربية السعودية وافقت، حديثاً، على طلب مقدم من دمشق يتضمن إعادة تشغيل الرحلات الجوية بين البلدين وذلك بعد توقف سنوات طويلة.

وقال باسم منصور، لموقع “هاشتاغ” السوري، إن العملية بانتظار إتمام مؤسسة الطيران العربية السورية الحكومية وشركة أجنحة الشام للطيران الخاصة استعدادهما لبدء التشغيل وعودة الرحلات.

وأوضح أن منظمة الطيران المدني العربية التابعة للجامعة العربية أعلمت الجانب السوري بعودة كامل نشاطاتها وفعالياتها.

وأكد الموقع المقرب من الحكومة أن مؤسسة الطيران العربية السورية باشرت بتجهيز مكاتبها في العاصمة السعودية الرياض، وأن الرحلات ستبدأ خلال الأيام القليلة القادمة وذلك بعد الانتهاء من الإجراءات الفنية.

وقال “منصور” أيضاً إنه في حال عودة الرحلات الجوية بين سوريا والسعودية سيتم تنشيط الرحلات مع باقي الدول العربية باتجاه دمشق وسيشجع كثير من شركات الطيران إلى العبور عبر الأجواء السورية.

وأوضح أن شركة طيران يونانية باشرت، مؤخراً، بتسيير رحلات الطيران المدني بين دمشق والعاصمة اليونانية أثينا خلال الأسبوع الماضي.

وأضاف أنه سيتم لاحقاً ربط هذا الخط مع مدينتي دوسلدورف في ألمانيا وستوكهولم في السويد، بمعدل رحلة أسبوعياً بشكل أولي، مع إمكانية زيادة عدد الرحلات في حال زيادة الطلب من المسافرين.

وكان وزير السياحة السوري محمد رامي مرتيني توقع في نهاية مايو/أيار الماضي استئناف رحلات الطيران بين سوريا والمملكة “خلال أيام” وذلك بعد توقف سنوات.

وقال الوزير في تصريحات صحافية، آنذاك، إنه “من المتوقع أن يستأنف الشهر القادم رحلات الطيران ما بين جدة والرياض ودمشق”، موضحاً أنها “خطوة مهمة باعتبار أنه يوجد نحو مليون سوري مغترب في السعودية”.