دليل شرطة دبي للتشجيع في كأس العالم

أصدرت شرطة دبي دليلا إرشاديا لمئات الآلاف الذي يتوقع حضورهم للإمارة لمتابعة مباريات كأس العالم في قطر، الدليل أطلق عليه اسم “شجع بضيافة دبي .. شجع بامان”، ودعا الدليل رواد الإمارة وقاطنيها إلى الالتزام بالتوجيهات والقواعد العامة الواردة في الدليل.

ما هي قواعد التشجيع في دبي؟

حددت الشرطة ثلاث عشرة قاعدة يتحتم الالتزام بها من الجماهير، وهي كالتالي:

عدم الاحتفال في غير الأماكن المخصصة تفاديا لإزعاج الآخرين

عدم تناول أوحيازة المشروبات الكحولية في الأماكن العامة

الحفاظ على الممتلكات العامة

مراعاة خصوصية الآخرين أثناء التصوير

التحلي بالروح الرياضية، والابتعاد عن التعصب الرياضي أثناء التشجيع

احترام ثقافة الدولة كوطن للتسامح، ومنع ازدراء الأديان وكل أنواع التمييز والتطرق للخلافات السياسية

التحذير من استخدام المشاعل الدخانية، لسلامة المشجع والحفاظ على محيطه

حفظ الرقم الجانبي لسيارة الأجرة أو رقم اللوحة، أو الاحتفاظ بإيصال الدفع لتسهيل إيجاد أي مفقودات

عدم ترك الأمتعة في الأماكن العامة حرصاً على عدم فقدانها

تجنّب إظهار العاطفة في الأماكن العامة مراعاة للآداب

عدم السماح بتعاطي أو تداول المواد المخدرة

الرجوع إلى الجهات ذات الاختصاص، حال الرغبة في إقامة أي فعاليات ترفيهية، للحصول على التصاريح والموافقات اللازمة

تجنّب صالات المساج غير المرخصة والإعلانات المشبوهة