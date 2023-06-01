كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، حديثاً، عن دليل توجيه الموظفين الجديد الذي يطبق على الموظفين الخاضعين للائحة نظام الموارد البشرية ولائحته التنفيذية والذي يساعد الموظفين على التأقلم بسرعة وسهولة مع بيئة العمل الجديدة في المملكة العربية السعودية.

وقالت الوزارة، بحسب وسائل إعلام محلية، إن هذا الدليل يطبق على الموظفين الخاضعين لنظام العمل ولائحته التنفيذية وعلى الموظفين الخاضعين للائحة نظام الموارد البشرية ولوائحه التنفيذية، وهو يوضح تفاصيل الممارسات العالمية لتهيئة الموظف الجديد، كما يصف كيف تعمل المنظمات الرائدة بشكل فعال للوصول للكفاءة المرجوة للموظفين الجدد كحافز مهم للأداء.

واستعرض الدليل رؤية المملكة 2023 وأهم برامجها، وتشكيل الحكومة ودور السلطات التنفيذية والقضائية والتنظيمية، ونبذة عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ومسؤولياتها وأدوارها وهيكلها الإداري، وما أصدرته من أدلة إجرائية لتوطين قطاع العمل وأنظمة ولوائح متعلقة بالعمل.

وأوضحت الوزارة واجبات الموظف ومسؤولياته، والحقوق التي يجب أن يحصل عليها في بيئة العمل، والمحظورات التي لا يجب أن يقع فيها، فضلا عن نصائح توضح للموظف كيفية التصرف في حدوث أي حوادث طارئة، وفيما يلي نبذة عن أبرز ما ذكر بهذا الشأن.

أيام العمل وساعاته

ذكر الدليل أن أيام العمل تكون خمسة أيام في الأسبوع ويعتبر يوما الجمعة والسبت يومي الراحة الأسبوعية بأجر كامل بالنسبة لجميع الموظفين، ويجوز للوزارة استبدال هذين اليومين بيومين آخرين بالنسبة للموظفين الذين تستلزم طبيعة عملهم العمل وفقاً لنظام المناوبات ولا يجوز تعويض يومي الراحة الأسبوعية بمقابل مادي إلا في حالات التكليف بالعمل الإضافي.

وأكدت أنه يجب تعويض الموظف المكلف بالعمل الإضافي بما يوازي أجر الساعة مضافاً إليه 50 بالمئة من أجره الأساسي، ويراعى ألا يعمل الموظف أكثر من خمس ساعات متواصلة بدون فترة للراحة بحيث لا تقل عن نصف ساعة في المرة الواحدة أو ساعة واحدة خلال مجموع ساعات العمل.

الموظف فترة التجربة

ذكر الدليل أن الموظف الجديد يخضع لفترة تجربة يراعى فيها أن تحدد مدتها في عقد عمله بصورة واضحة وألا تتجاوز 90 يوماً قابلة للتجديد إذا دعت الحاجة بالنسبة للموظفين المتعاقد معهم بأجور شهرية وبعقد سنوي أو الوظائف المؤقتة، ولا يجوز احتساب فترة تجربة لأكثر من مرة واحدة خلال عمله بالوزارة ويجوز باتفاق مكتوب تمديد الفترة على ألا تزيد على 180 يوماً ولا تحتسب من فترة التجربة فترات الأعياد والإجازات المرضية.

ويعتبر الموظف خلال فترة التجربة موظفا نظاميا بالوزارة له ما للموظف من حقوق وعليه ما على الموظف من واجبات والتزامات بما في ذلك اشتراكات التأمينات الاجتماعية ما لم ينص العقد على غير ذلك، إذا ثبتت صلاحية الموظف خلال فترة التجربة فإنها تعتبر امتدادا لخدمته الفعلية، وإذا لم تثبت صلاحية الموظف خلال فترة التجربة المنصوص عليها يجوز فصله من الخدمة دون مكافأة أو إنذار.

إجازة الأعياد والمناسبات

أكد الدليل أنه يحق للموظف إجازة بأجر كامل في الأعياد والمناسبات مثل عطلة عيد الفطر والأضحى، وعطلة اليوم الوطني، وإجازة يوم التأسيس، ويحق للوزارة تشغيل أي موظف خلال أيام الإجازات المذكورة في المادة رقم 70 على أن تدفع له أجراً إضافياً، وفي حال جاء اليوم الوطني أو يوم التأسيس مع أيام إجازة أحد العيدين لا يعوض العامل عن هذا اليوم.

ويحق للموظف الحصول على إجازة بأجر كامل بمعدل خمسة أيام عند زواجه، وثلاثة أيام في حالة ولادة مولود له، وخمسة أيام عند وفاة الزوجة أو أحد الوالدين أو الأبناء أو الأشقاء، كما يحق للموظف أخذ إجازة مرضية خلال السنة التعاقدية بناء على شهادة طبية صادرة من مرجع طبي معتمد، وإذا تجاوزت الإجازة المرضية مدة 120 يوماً فيحال الموظف إلى الهيئة الطبية العامة لتحديد مدى صلاحيته للعمل ومن ثم تحديد إمكانية استمراره من عدمه.

وأكد الدليل أيضاً أنه لا يجوز للموظف قطع إجازته المرضية والعودة إلى عمله إلا بموافقة الجهة الطبية المعتمدة على ألا يكون في ذلك خطر عليه ولا ضرر مخالطته لزملائه في العمل، كما يمكن منح الموظف إجازة لأداء فريضة الحج أو مرافقة المريض أو أداء الامتحانات، فضلا عن إجازات تتعلق بالنساء مثل إجازة الوضع.

حقوق وواجبات

بين الدليل حقوقاً أخرى للموظف منها حقه في العمل في بيئة آمنة وصحية ومنتجة وتعزيز الثقافة الإيجابية في العمل، كما يحق له التظلم وإبداء رأيه في حالة الإخلال بأحد حقوقه الوظيفية، والحصول على مكافأة نهاية الخدمة، فيما شملت واجباته الترفع عن كل ما يخل بشرف وظيفته وكرامتها سواءً أكان ذلك في مكان العمل أم خارجه وتخصيص وقت العمل لأداء واجباته الوظيفية.

وشملت واجبات الموظف العمل على خدمة أهداف الجهة التي يعمل فيها وغاياتها، وتحقيق المصلحة العامة دون سواها، وكذلك العمل على تطوير مهاراته، فضلاً عن واجبات أخرى وحقوق أوضحتها الوزارة في دليل توجيه الموظف الجديد.