دليل الوالدين لتجنب مخاطر “تيك توك” على الأطفال  

من ضمن كل عشرة أمريكيين يستخدم سبعة منهم وسائل التواصل الاجتماعي، وفي ظل هذه النسبة الكبيرة، يجد الآباء أنفسهم أمام سؤال صعب، وهو كيف يحافظون على سلامة أبنائهم المتعلقين بالتكنولوجيا الرقمية؟

هل تسبب وسائل التواصل الاجتماعي الإدمان؟

يحذر المراقبون والباحثون من مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال، وقالت “فرانسيس هاوجين”، الموظفة السابقة في “فيسبوك” إن هناك تطبيقات وخوارزميات تسبب الإدمان وتؤثر سلبا على صورة الجسد، ما دفع الكثير من الأشخاص لرفع دعاوى قضائية ضد شركات التواصل الاجتماعي بسبب الأضرار التي لحقت بصحتهم العقلية، وكذلك بسبب الإدمان.

تحديات تيك توك تؤدي إلى الوفاة

زاد انتشار TikTok بالتزامن مع فترات الإغلاق التي عمت العالم بسبب جائحة كورونا، مما جعله الآن أكبر تطبيق في العالم، ومن ضمن ما يقدمه التحديات التي تنتشر على منصته الأساسية، وكذلك الرقصات ، وتركيب الموسيقى أسفل مقاطع فيديو للحيوانات الأليفة، لكن الأكثر خطورة هو انتشار تحديات في التطبيق مثل تسلق الأبراج، أو الضرب بطرق معينة، وآخر هذه التحديات تحدي كسر الجمجمة، وتحدي الاختناق.

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وقد كشف تحقيق أجرته بلومبرغ مؤخرًا عن 15 حالة وفاة على الأقل لأطفال تقل أعمارهم عن 12 عامًا تتعلق بتحد خطير واحد على TikTok: وهو تحدي الاختناق، حيث يخنق الناس أنفسهم حتى يفقدوا وعيهم.

وقد قام بعض الآباء بمقاضاة عملاق وسائل التواصل الاجتماعي لمسؤوليته عن وفاة أطفالهم.

ما هي النصائح التي يمكن اتباعها للحفاظ على أمان الأطفال من وسائل التواصل الاجتماعي

قدم كل من “مارك بيركمان”، الرئيس التنفيذي في منظمة الأمان على وسائل التواصل الاجتماعي و”إيميلي مولدر”، المتخصصة في وسائل الأمان الأسري عددا من النصائح للآباء وهي كالتالي

تثقيف الآباء أنفسهم حول مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي، مثل التحرش الجنسي والتسلط عبر الإنترنت.

التحدث مع الأطفال عن وسائل التواصل الاجتماعي، وتعريفهم بأخطارها

التوضيح للأطفال أن الكلام الذي يحض على الكراهية والتسلط عبر الإنترنت هو من الأمور الخاطئة التي تتعارض مع قيم الأسرة والمجتمع.

سؤال الطفل باستمرارعن هدفه من استخدام تطبيق بعينه؟

وضع قواعد داخل العائلة لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي وضبط إعدادات الأمان على أجهزة الطفل.

إذا كان الطفلك ينتهك القواعد، فيمكن منع الوصول مؤقتًا إلى وسائل التواصل الاجتماعي أو جهاز الهاتف.

ماذا أفعل إذا لم يكن طفلي بالغًا لكنه يريد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي؟

يوصي الخبراء بالبحث عن منصات مناسبة للعمر يمكن للأطفال استخدامها إذا أصروا على ذلك، واستخدام برامج مراقبة مثل تطبيق Bark الذي يمكن من خلاله مراقبة حساب طفلك وإرسال تنبيهات للوالدين عندما يصادف الحساب محتوى ضارًا.