دليفركت تستحوذ على شات فود المنصة الأبرز لقطاع المطاعم

أعلنت دليفركت، عن استحواذها على شات فود، الشركة في مجال تقديم حلول طلب الطعام عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والطلب والدفع على الطاولة، وميزات الولاء.

تقدم كل من دليفركت وشات فود خدماتهما لأكثر من 43,000 مطعم وشركة خدمات غذائية حول العالم، وتديران أكثر من 300 مليون طلب في 42 سوقاً.

وتكمن قوة شات فود في منطقة الخليج باعتماد أكثر من 3,000 موقع لخدمات الطعام على التكنولوجيا التي تقدمها. وسيواصل مؤسسا منصة شات فود، بنجامين موفلارد وفيني رودريجيز العمل مع دليفركت، الأمر الذي يضمن المزيد من النمو والتوسع.

وفي تعليق له، قال زونج زو، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة دليفركت: “يسعدنا الترحيب بانضمام شات فود إلى فريق دليفركت. يمكننا الآن مع شات فود أن نقدم حلاً شاملاً مستوحى من التحديات التي يواجهها عملاؤنا، لنقدم لهم الدعم اللازم والخدمات فيما يتعلق بتناول الطعام في المطاعم أو عن طريق طلبات التوصيل عبر الإنترنت.

وستوفر دليفركت للعملاء، مع إضافة شات فود، منصة رقمية واحدة تعتبر الأفضل في فئتها، والتي ستتخلص من التعقيدات وتقدم القيمة والخدمات الملائمة لتناول الطعام في المطعم ومن خلال طلبات توصيل الطعام عبر الإنترنت. عندما تستثمر المطاعم في تكنولوجيا طلبات الطعام عبر وسائل التواصل الاجتماعي على وجه التحديد، يمكنها فهم العملاء بشكل أفضل والتواصل معهم وإشراكهم مباشرة، الأمر الذي يساهم بالتالي في تنمية أعمالها والتميّز عن المنافسين.

بدوره قال بنجامين موفلارد، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لمنصة شات فود: “لقد أتيحت لنا الفرصة للاطلاع على المستوى العالي الذي تقدمه دليفركت، وتفانيها في خدمة عملائها، وعرفنا أن نهجهم يتماشى مع نهجنا. نحن متحمسون للغاية للفصل التالي في رحلتنا لنواصل تقديم حلولنا للمطاعم في جميع أنحاء العالم”.

وقال ناجي حداد، المدير العام لشركة دليفركت في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “يعد الاستحواذ على شات فود خطوة مهمة بالنسبة لشركة دليفركت في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على وجه الخصوص، وذلك لوجود الشركة ونجاحها الملحوظ في المنطقة. يسعدنا زيادة الاستثمار في الشرق الأوسط، ما يدل على التزامنا المستمر تجاه عملائنا هنا، والمجتمع بأكمله”.

أدت حلول شات فود إلى زيادة متوسط إنفاق العملاء بنسبة 35%، وزيادة في الترشيحات بمقدار 3 أضعاف، وارتفاع كفاءة العمل بنسبة 25%. وتشمل الفوائد التي ستعود على صناعة المأكولات والمشروبات من خلال هذا الاستحواذ، حلولاً جديدة هي:

طلبات الطعام من دليفركت عبر وسائل التواصل الاجتماعي : يمكن لعملاء المطاعم الطلب من حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي. يتيح ذلك الاستفادة من القنوات الاجتماعية للمطاعم وأدوات التسويق الخاصة بها لمتابعة نمو الأرباح والمتابعين والطلبات.

: يمكن لعملاء المطاعم الطلب من حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي. يتيح ذلك الاستفادة من القنوات الاجتماعية للمطاعم وأدوات التسويق الخاصة بها لمتابعة نمو الأرباح والمتابعين والطلبات. خدمة الطلب والدفع من دليفركت: يمكن للمطاعم تحويل تجربة تناول الطعام إلى تنسيق رقمي باستخدام رموز الاستجابة السريعة QR المخصصة للقوائم، والطلب، وإدارة الفواتير، والدفع. يساعد هذا الحل الموظفين على التركيز على تقديم أفضل تجربة لتناول الطعام ومكافأة العملاء على زياراتهم.