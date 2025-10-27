دلتا أول شركة طيران أمريكية ستُسيّر رحلات مباشرة إلى العاصمة السعودية

تعتزم دلتا للطيران إطلاق رحلات مباشرة من أتلانتا إلى الرياض، في إطار سعيها لترسيخ مكانتها في الشرق الأوسط، والاستفادة من تعميق العلاقات بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية عقب زيارة الرئيس دونالد ترامب في وقت سابق من هذا العام بحسب بلومبرغ. ومن المقرر أن تنطلق هذه الخدمة المباشرة في أكتوبر من العام المقبل، مما يجعل ، وفقًا للرئيس التنفيذي إد باستيان. من المقرر أن تصبح دلتا إيرلاينز أول شركة طيران أمريكية تُطلق رحلات مباشرة إلى المملكة العربية السعودية، حيث من المقرر أن تبدأ رحلاتها المباشرة من أتلانتا إلى الرياض في أكتوبر 2026. سيُسيّر هذا المسار ثلاث رحلات أسبوعيًا باستخدام طائرة دلتا إيرباص A350-900، مُوفرًا أربعة خيارات من المقصورات: دلتا ون، ودلتا بريميوم سيليكت، ودلتا كومفورت+، والمقصورة الرئيسية، بما في ذلك وسائل راحة فاخرة مثل المقاعد المُتكيّفة ووجبات مُعدّة خصيصًا من قِبل طهاة.

التوسع الاستراتيجي والشراكات

تُمثّل هذه الخطوة دخول دلتا الرسمي إلى السوق السعودية وتوسّعًا رئيسيًا في الشرق الأوسط، بما يتماشى مع مبادرة رؤية المملكة العربية السعودية 2030 التي تهدف إلى تنويع اقتصادها وتعزيز السياحة والأعمال. كما وقّعت دلتا اتفاقية شراكة استراتيجية مع طيران الرياض، شركة الطيران السعودية الناشئة والطموحة، مما يُمهد الطريق لمشاركة الرمز وتنسيق جداول الرحلات بمجرد بدء عمليات طيران الرياض.

لماذا الرياض وسياق السوق؟

يخدم خط أتلانتا-الرياض المصالح التجارية والدبلوماسية على حد سواء، مما يعزز العلاقات الأمريكية السعودية عقب الاجتماعات رفيعة المستوى الأخيرة والتعاون التجاري المتنامي بين البلدين. تهدف دلتا إلى الاستفادة من سوق الشرق الأوسط سريع النمو من خلال ربط مركزها الرئيسي في أتلانتا بالرياض، المدينة التي تُعتبر مركزًا عالميًا صاعدًا للسياحة والثقافة والتجارة. على الرغم من أن الأمريكيين قد يترددون في البداية بشأن زيارة المملكة العربية السعودية نظرًا للاختلافات التاريخية والثقافية، إلا أن الرئيس التنفيذي لشركة دلتا يتوقع اهتمامًا متزايدًا مع زيادة سهولة الوصول إلى المملكة وجاذبيتها للزوار الدوليين.

تجربة الركاب

يمكن للمسافرين على الخط الجديد توقع معايير خدمة راقية، بما في ذلك حقائب مستلزمات من تصميم ميسوني وخدمة دلتا سينك واي فاي المجانية لأعضاء سكاي مايلز في الدرجات المميزة والمختارة. من المتوقع أن يعزز دخول دلتا المزيد من التبادل السياحي والثقافي، ويدعم فرص الأعمال طويلة الأجل، ويوسع خيارات السفر للعملاء المتجهين إلى المملكة العربية السعودية والقادمين إلى مناطق أبعد في المنطقة بمجرد بدء تشغيل طيران الرياض. تُمثل رحلات دلتا المباشرة من أتلانتا إلى الرياض خطوةً تاريخيةً في قطاع الطيران بين الولايات المتحدة والشرق الأوسط، إذ تدعم النمو التجاري والثقافي والسياحي، وتُمثل إنجازًا استراتيجيًا هامًا لطموحات دلتا والسعودية في مجال الطيران.